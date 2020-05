Dopo la cancellazione del tour in programma quest’estate e il rinvio nel 2021 , Vasco Rossi si è rituffato nella musica e ha deciso così di stuzzicare i suoi fan lasciando indizi su una possibile nuova canzone. Prima ha pubblicato alcune stories su Instagram mentre era impegnato in studio di registrazione, poi un post dove sembra annunciare l’arrivo di un inedito. Costellato da numerosi hashtag tra i quali #nuovacanzone e #spoiler, Vasco Rossi ha pubblicato una sua foto e una didascalia che sembra l’anticipazione di un nuovo brano : “Ehi... Ma di che segno sei... Che non va mica bene sai... Con tutta quella confusione che hai”. Non ci sono vere e proprie ufficialità ma ovviamente la foto e il messaggio sono subito diventati virali e hanno catturato l’attenzione dei fan del rocker di Zocca.

Le ipotesi di un nuovo album

Questo nuovo indizio si aggiunge ad una dichiarazione rilasciata dallo stesso Vasco Rossi che aveva sorpreso tutti: "Sto pensando a un nuovo album, questo già posso dirvelo". Una novità assoluta considerando che proprio lo scorso anno aveva messo da parte un possibile nuovo progetto discografico dando spazio all’uscita cadenzata di qualche inedito. Ora l’inversione di marcia e la voglia di dare un seguito a “Sono innocente”, ultimo album uscito nell’autunno del 2014. Sono quindi quasi sei gli anni, un intervallo di tempo mai così lungo nella carriera di Vasco Rossi (gli album più famosi). Non sono mancate le iniziative discografiche con la raccolta “VascoNonStop”, l’album del concerto evento del Modena Park e il live di sei concerti tenuti a San Siro nella scorsa estate. Quattro gli inediti pubblicati finora: “Un mondo migliore”, “Come nelle favole”, “La verità” e “Se ti potessi dire”.

Il rapporto con le canzoni e la scrittura

Come dichiarato in una lunga intervista a “Il Corriere della Sera”, Vasco Rossi si sarebbe rintanato a Rimini per le prove dei concerti del tour 2020. La notizia della cancellazione delle date previste per quest’estate è stata un’autentica doccia fredda: “A quel punto mi è crollato il mondo addosso: è da un anno che seguiamo questo progetto, ci avevamo già lavorato, già fatto tutti gli arrangiamenti, io ero già pronto per partire...”. Si è soffermato anche sulle sue canzoni (qui le frasi più belle delle sue canzoni), sul suo modo di scrivere e la necessità di non avere orari e di far lavorare l’inconscio. «Quando canto una canzone torno dentro il momento in cui l’ho scritta e la vivo. Per cui mi emoziono, mi incazzo sul serio. Provo sensazioni fantastiche e condividerle con tutta questa massa di persone che provano la stessa emozione nello stesso momento è di una potenza che ti lascia atterrito», ha spiegato Vasco Rossi. L’artista ha inoltre dichiarato che per il momento si pone l’obiettivo di arrivare “sano e lucido” fino al 2021, e di adottare un principio imprenditoriale molto forte: quello della responsabilità nei confronti del suo gruppo di lavoratori.