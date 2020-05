Vasco Rossi, il tour 2020 rinviato nel 2021

Per quest’anno, Rock in Roma non si farà. E l’esibizione di Vasco Rossi slitta al 2021, come tutto il suo tour

La notizie era nell’aria già da un po’, ma ora è ufficiale: Vasco Rossi non si esibirà a Rock in Roma, e il suo intero tour è stato rimandato al 2021.

Il rocker, dunque, nei giorni scorsi non era alle prese con le prove del Festival (come alcuni avevano ipotizzato). È tornato in studio di registrazione , come lui stesso ha scritto su Facebook. Ma, sui suoi nuovi progetti, c’è ad oggi il massimo riserbo.

Lo staff del rocker ha poi spiegato come Live Nation, in accordo con Big Bang Srl, stia riprogrammando il Tour Vasco Non Stop Live Festival con nuove date, nelle stesse città (Firenze, Milano, Roma e Imola) e negli stessi Festival Rock . Appuntamento dunque a giugno 2021 , col nuovo calendario che verrà annunciato entro il 29 maggio. I biglietti già acquistati rimarranno validi per i rispettivi concerti del 2021.

“La conferma di quanto già immaginavamo è arrivata con il decreto legge, n. 33 del 16 maggio 2020, che vieta per questa estate assembramenti e quindi i grandi concerti che erano previsti per quest’anno. La notizia, che non ci ha colto di sorpresa, è arrivata nei giorni in cui Vasco e tutto il suo staff al completo – band e tecnici - avrebbero dovuto ritrovarsi a Rimini per iniziare le prove concerto di un tour da oltre 360.000 spettatori già prenotati”.

Rock in Roma, annullato l’attesissimo evento

Prevista per il 13 giugno, l’edizione 2020 di Rock in Roma non si terrà. Ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori del Festival, che hanno risposto al divieto di assembramenti che per tutta l’estate in Italia resterà in vigore.

“Vi ringraziamo per la pazienza dimostrata durante questo periodo non semplice. Fino all’ultimo abbiamo sperato di non dovervi dare questa notizia ma, a causa della persistente situazione di emergenza legata al Covid-19, non abbiamo alternative: Rock in Roma 2020 non ci sarà. La salute e la sicurezza del nostro pubblico, degli artisti, delle crew e di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del Festival sono la nostra priorità. Diamo appuntamento al 2021” hanno dichiarato gli organizzatori.

È proprio nell’ambito di Rock in Roma, che l’esibizione di Vasco Rossi doveva andare in scena: l’appuntamento era infatti per il 19 e il 20 giugno, nella cornice del Circo Massimo.