Tiziano Ferro sposta le date del tour negli stadi. E gli altri?

Quelli che erano forti sospetti stanno diventando certezze. Sono attese comunicazioni ufficiali sull'eventuale rinvio dei grandi concerti estivi negli stadi (SPECIALE CORONAVIRUS - LA MAPPA) ma alcuni artisti stanno già "parlando" con i fan attraverso i loro canali social. Tiziano Ferro ha annunciato che la sua agenzia, Live Nation, sta lavorando con le autorità e con gli stadi di ogni città coinvolta per definire le nuove date. Nell'attesa sono state sospese le vendite dei biglietti anche se, va detto, non è che ne fossero rimasti in tanti in giro, molti sono già sold out. Il debutto sarebbe previsto il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro. Con queste parole Ferro ha salutato i fan: "Grazie per la pazienza, che è stata anche la nostra. Pensiamo a ripartire. E per chi vorrà ...io continuerò a farvi compagnia qui! Tiziano.

Il post di Tiziano Ferro

"Il nuovo decreto è arrivato. Ringrazio personalmente il Governo perché senza direttive ufficiali non avremmo potuto spostare le date e proteggere gli acquirenti.

Quindi anche se poco sorprendente, la notizia è ufficiale: il tour previsto quest'anno con partenza sabato 30 maggio 2020 è posticipato al 2021.