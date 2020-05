Giuliano Sangiorgi: "Inizio le voci del nuovo album dei Negramaro"

L’ultimo album e il tour del 2019

Nei giorni precedenti Giuliano Sangiorgi aveva lavorato alle chitarre acustiche nello studio di casa “Stella Studio” dedicato alla figlia avuta dalla compagna Ilaria Macchia. Si avvicina quindi il momento di ascoltare le canzoni del nuovo album dei Negramaro. L’ultimo progetto discografico risale al 2017 quando venne pubblicato “Amore che torni”, settimo album del gruppo nato dopo una breve crisi che aveva portato ad un momentaneo scioglimento. Dopo alcuni colloqui tra i vari membri del gruppo, nasce “Amore che torni”, anticipato dal singolo “Fino all'imbrunire” e certificato doppio disco di platino per le oltre 100 mila copie vendute. Dopo aver affrontato tutti insieme i problemi di salute del chitarrista Lele Spedicato, colpito da emorragia cerebrale, il gruppo ha poi affrontato un tour di successo tra febbraio e marzo 2019. Durante le date del tour hanno pubblicato anche il singolo “Cosa c'è dall'altra parte”, dedicato a Spedicato, apparso a sorpresa sul palco durante l'esecuzione del brano. Ai Negramaro è stato assegnato il premio di Miglior Gruppo agli Onstage Awards 2020.

I duetti di Sangiorgi con Ermal Meta e Niccolò Fabi

Durante il lockdown, Giuliano Sangiorgi ha pubblicato “Restiamo a casa” ispirato alla situazione nata dall’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). È stato lo stesso frontman dei Negramaro a spiegare che a ispirarlo sono state le immagini di tutte quelle persone che scappavano da Milano e assalivano l’ultimo treno che li avrebbe riportati a casa, dai propri affetti: “Sento che è giusto condividere queste parole nuove con voi, scritte per voi, per me... per capire o per cercare almeno di farlo. La musica, tante volte, mi ha aiutato a comprendere, a comprendermi. Tante canzoni, quelle rimaste nel cassetto, ma vi assicuro, mi hanno aiutato tanto, anche senza essere pubblicate, senza essere dei successi. Questa no, voglio dedicarvela, per annullare le distanze e per sentirvi in questa stanza tutti”. Durante il lockdown Giuliano Sangiorgi ha duettato con due colleghi e amici. Con Ermal Meta ha regalato un’emozionante esibizione ai follower di Instagram sulle note del brano “The Scientist” dei Coldplay. Con Niccolò Fabi invece ha scelto di esibirsi in “Delicate” di Damien Rice, cover emozionante nata dalla passione di entrambi per la musica dell’artista irlandese.