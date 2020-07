Mina sogna Vasco e vuole duettare con Achille Lauro

In una lunga intervista a “Il Messaggero”, Massimiliano Pani, figlio di Mina, rivela i desideri della cantante, che a marzo ha compiuto 80 anni (FOTOSTORIA – I DUETTI). Un compleanno anomalo passato in lockdown senza figli e nipoti ma con tanta preoccupazione per ciò che stava accadendo in Italia. Una lunga chiacchierata dove il produttore svela la voglia della Tigre di Cremona di interpretare una canzone scritta da Vasco Rossi. Queste le parole di Massimiliano Pani: “All'inizio degli Anni 80, quando esplose come fenomeno, Rossi mandò un pezzo che mamma provò a cantare ma che non sentì suo. È uno degli autori che stima e apprezza di più e sarebbe felice di incidere a 80 anni una canzone scritta da Vasco appositamente per lei”.

Il figlio di Mina apre le porte ad Achille Lauro e arriva la risposta del cantautore

Ma il figlio di Mina, che è anche produttore e portavoce ufficiale, non si ferma qui e lancia una proposta anche ad Achille Lauro, che ha sempre dichiarato di sognare un duetto con la cantante: “Perché non ci manda una canzone? Con il pezzo giusto, se ne potrebbe parlare. Lauro è un ragazzo intelligente e sensibile”. Così Massimiliano Pani apre le porte ad Achille Lauro (FOTO) che ha subito risposto tramite social all’idea lanciata dal figlio di Mina. Il cantautore ha pubblicato su Instagram lo screenshot dell'intervista e ha commentato: “Ho venduto l’anima a un diavolo e il mio cuore con dentro chi amavo solo per questo”. Rivolgendosi a Mina ha quindi aggiunto: “Al suo servizio regina”. Tra i commenti anche quello di Irene Grandi, anche lei infatti vorrebbe una canzone da Achille Lauro.