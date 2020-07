Achille Lauro, il nuovo singolo è "Scat men" con Ghali e Gemitaiz

Per presentare il brano, Achille Lauro ha parlato di Scatman John , nome d’arte di John Paul Larkin: “La storia di Larkin è alquanto singolare perché, pur soffrendo di balbuzie, riuscì ad adattare questo problema alla musica, creando una fusione davvero particolare. Uno dei suoi punti di forza fu proprio quello di parlare di questo disturbo nelle canzoni, incoraggiando i bambini che ne soffrono a non vergognarsene”. “ Scatman ” nasce proprio come un'esortazione ai giovani balbuzienti a non vergognarsi della propria condizione e a godersi la vita. In Francia e Germania il brano ha venduto oltre 500 mila copie, mentre nel Regno Unito ha conquistato quattro dischi d’oro per le oltre 400 mila copie vendute.

Una gallery pubblicata su Instagram con Achille Lauro ( FOTO ) in versione Ken di Barbie per annunciare l’arrivo di una nuova canzone. La voce di “Rolls Royce” e “Me ne frego” è pronto a pubblicare “ Scat men ”, singolo che anticipa l’album “1990”, progetto discografico di cover dance di brani che hanno fatto la storia degli anni 90. “Scat Men” sarà disponibile dal 24 luglio ed è la versione rivista e aggiornata di “Scatman”, classico dance pubblicato tra il 1994 e il 1995 da Scatman John. Un successo internazionale che conquistò le vette delle classifiche di numerosi Paesi tra cui anche l’Italia. Per l’occasione Achille Lauro collabora in “Scat Men” con Ghali e Gemitaiz , mentre la produzione è affidata a Dardust e a Gow Tribe.

“Scatmen” farà parte di “1990”, album di Achille Lauro in uscita il 24 luglio, stesso giorno previsto per la pubblicazione del singolo. Il cantante ha organizzato un evento esclusivo online per lanciare il progetto il “Release Party 1990 Back to Dance”, in programma il 23 luglio. Per partecipare occorre effettuare il pre acquisto di “1990” e avere un dress code in pieno stile anni Novanta. Questa la tracklist dell’album:

Be my lover Scatman’s World Sweet Dreams (are made of this) Me and you The Summer is magic Blue (da ba dee) Illusion

Tra i featuring previsti anche quello di Annalisa nel brano “Sweet Dreams (are made of this)”, come annunciato dallo stesso Achille Lauro sui social.