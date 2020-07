Achille Lauro, fuori il video di Bam Bam Twist: un ballo glitter

Sono l’attore Claudio Santamaria e sua moglie, la giornalista, scrittrice e conduttrice Francesca Barra , i protagonisti del videoclip in uscita oggi di Bam Bam Twist , il nuovo singolo di Achille Lauro già disponibile per Elektra Records su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Intanto, mentre la power ballad 16 Marzo è stata certificata Disco D’Oro , Achille Lauro ha annunciato anche le nuove date di Achille Lauro Live 2021 , il tour prodotto da F&P che segna il suo attesissimo ritorno dal vivo.

Due moderni Vincent Vega e Mia Wallace, nell’omaggio a una delle scene più iconiche della storia del cinema mondiale: quella del coinvolgente e sensuale twist con John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction, pellicola cult di Quentin Tarantino del 1994. In una sala da ballo vuota, il Malandrino Achille Lauro è il frontman di una band queer e patinata. Il ritmo di chitarre e rullante semplice ed intrigante di Bam Bam Twist accompagna il ballo tra Santamaria e la Barra: la coppia, scalza come i protagonisti del film tarantiniano, unghie laccate di nero, proprio come Lauro, si fronteggia in una coreografia che in un crescendo di sensualità si trasforma in un duello all’ultimo glitter.