Emily Ratajkowski, perché la torta di compleanno è diventata virale

Firmato da Laila Gohar, il dolce in pasta di zucchero era modellato sulla forma del sedere della top model, con tanto di perizoma rosso

Emily Ratajkowski ha festeggiato il suo 34° compleanno da vera fashion girl: look vintage dalla testa ai piedi, e una torta a forma del suo famoso lato b. Ma andiamo con ordine.

Emily Ratajkowski, il look scelto per i festeggiamenti

Venerdì 6 giugno, Emily Ratajkowski ha ospitato i suoi amici più cari per una festa intima nel suo appartamento di New York. Per l'occasione, ha indossato un top semitrasparente di Jean Paul Gaultier che arrivava dritto dagli anni Novanta, con motivi patchwork e spalline incrociate, abbinandolo a pantaloni coordinati realizzati con la stessa stampa. Entrambi i capi facevano parte della linea Maille Femme di Gaultier.

Una torta insolita

A diventare virale, tuttavia, è diventata la torta di compleanno di Emily Ratajkowski. Firmato da Laila Gohar, il dolce in pasta di zucchero era modellato sulla forma del suo sedere, con tanto di perizoma rosso. La torta è stata poi decorata dagli ospiti, che hanno avuto anche l'opportunità di tatuarsi (temporaneamente) la scritta "Emrata".

"Ok, wow, il miglior compleanno di sempre", ha scritto Ratajkowski su Instagram. "Mi sento così grata per la mia vita: gli amici, la comunità e il DIVERTIMENTO. Grazie per tutto l'amore". Secondo un altro post, il tema della festa era "torta".