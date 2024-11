Claudia Pandolfi compie 50 anni: i 25 ruoli più famosi tra cinema e tv

3/26 ©Webphoto

Nel ‘96 Pandolfi è Gabriella in La frontiera di Franco Giraldi: ottiene la sua prima candidatura ai Nastri d'argento come miglior attrice non protagonista. Il film racconta di due uomini: Emidio Orlich (Raoul Bova), giovane ufficiale dell'esercito austro-ungarico, di origine dalmata, che nel 1916 diserta per essere trasferito in Italia e combattere con gli italiani contro l'Austria; e Franco Velich (Marco Leonardi), ufficiale italiano che nel 1941 torna nell'isola in cui è nato, in territorio jugoslavo ma ora occupata dall’Italia, la stessa dove era nato Emidio

The Bad Guy 2, trailer ufficiale della 2° stagione con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi