Cannes 2022, il red carpet del film L’innocente di Louis Garrel

Il film, che non è tra quelli in concorso, è un dramma familiare. Sylve (Anouk Grinberg) è una donna quasi sessantenne che si innamora di un detenuto (Roschdy Zem), lo sposa in carcere e progetta di iniziare con lui una nuova vita insieme. Il figlio Abel (interpretato da Garrel), però, non approva la scelta della madre e prova a farle cambiare idea con l'aiuto di un'amica (Noémie Merlant)

