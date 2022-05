2/13 ©Getty

Sberluccicante eleganza per Katherine Langford che sul tappetto rosso di Cannes indossa un abito da sera lungo con strascico by Prada e un paio di orecchini pendenti di diamanti in pendant con la collana, impreziosita dallo smeraldo, tutto by Piaget

Cannes 2022, i gioielli più belli sfoggiati dalle celeb sul red carpet della Croisette