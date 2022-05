I royal dress code di Letizia Ortiz sono sempre più all'avanguardia e sopratutto strizzano l'occhio alle nuove tendenze in fatto di moda. La regina infatti durante una delle sue recenti uscite pubbliche in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, ha sfoggiato un abito low cost rosa shocking con tagli cut out (nuovo must have della stagione). Nella gallery alcuni modelli a cui ispirarsi