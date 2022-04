Moda, come indossare i jeans con la camicia: le istruzioni d'uso 2022

Quante volte ci siamo trovate a rovistare nell'armadio in cerca dell'outfit perfetto? A volte è meglio infilarsi quel paio di jeans che ci fa stare bene al posto di forzarsi a indossare qualcosa che non ci convince. E se il jeans vi sembra una scelta troppo facile, abbinatelo a una camicia. Versatili, eleganti e coloratissime, le camicie possono trasformare un look in un secondo. Per darvi un'idea, abbiamo selezionato alcuni look nella fotogallery