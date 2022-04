Da Heidi Klum a Tyra Banks, poker di supermodelle per SKIMS

Le donne più belle del mondo, volti della moda globale per tre generazioni, hanno preso parte alla campagna pubblicitaria della nuova collezione shapewear già disponibile per il pubblico Condividi

Kim Kardashian, influencer, personaggio pubblico ma - soprattutto - imprenditrice di successo, mette a segno un altro colpo per SKIMS, la sua esclusiva linea di shapewear. Sul sito e sui profili social ufficiali del brand la nuova campagna pubblicitaria ha monopolizzato l'attenzione e, del resto, era inevitabile visto il peso delle nuove testimonial del brand.

Alessandra Ambrosio, Tyra Banks, Heidi Klum e Candice Swanepoel, top model ai vertici della moda globale negli ultimi tre decenni, si sono riunite davanti all'obiettivo di Sandy Kim con addosso gli inconfondibili slip, top e body progettati dal team creativo della signora Kardashian per una campagna iconica destinata a far andare sold out la nuova Fits Everybody Collection.

La nuova campagna con le quattro supermodelle approfondimento Megan Fox e Kourtney Kardashian insieme per la nuova campagna di SKIMS Il messaggio è chiaro: con SKIMS sarete esteticamente perfette, parola delle donne più belle del mondo, Candice, Tyra, Heidi e Alessandra, cui basta solo il nome per essere riconosciute in ogni angolo del pianeta. Dalle donne comuni alle supermodelle e viceversa: SKIMS promette meraviglie e non tradisce le aspettative, come confermano le recensioni delle clienti responsabili dell'esaurimento dei capi sul sito alla velocità della luce. Non ci sia aspetta che le cose vadano diversamente con la nuovissima Fits Everybody Collection che propone una selezione dei bestseller del brand disponibili in una grande varietà di tonalità. Dai leggings ai body, ai top agli slip di ogni foggia, SKIMS offre soluzioni per tutte le fisicità e per tutti i corpi, nel rispetto della filosofia inclusiva che valorizza le donne con ogni colore della pelle e di tutte le età. Così Tyra Banks, classe 1973, che ha lavorato per oltre tre decenni a tutte le settimane della moda, esibisce fieramente il suo corpo statuario in un body color cioccolato, una delle nuance più richieste della linea. Allo stesso modo, la coetanea tedesca Heidi Klum posa con capi dalle tonalità nude che meglio si addicono al suo incarnato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian (@kimkardashian) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Le altre testimonial di SKIMS approfondimento Da Victoria’s Secret a Project Runway, Heidi Klum. FOTO Raffinata ed elegante, la iconica campagna SKIMS riunisce per la prima volta nelle stesse foto le quattro note top model internazionali. Ma non è la prima volta che la linea di intimo modellante di Kim Kardashian coinvolge per scopi promozionali alcuni dei volti più rappresentativi della moda e dello spettacolo. Meno di un anno fa, in un'altra campagna virale, in posa per i fotografi c'era stata la sorella di Kim Kardashian, la quarantaduenne Kourtney Kardashian insieme all'amica ed attrice Megan Fox. Nella stessa stagione, a dare visibilità a brand (che nel frattempo ha lanciato sul mercato anche una linea di costumi da mare), ci ha pensato la super top Kate Moss, icona di stile senza tempo. Sempre nel 2021 Skims ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nel settore con la collaborazione col designer Kim Jones e il marchio Fendi con cui ha realizzato una capsule collection che è andata letteralmente a ruba facendo registrare ottimi profitti. Merito del successo SKIMS le caratteristiche dei capi in vendita ma anche l'immagine che propone donne comuni mescolate a donne di successo, una strategia di marketing nella quale si è esposta in prima linea proprio Kim Kardashian da sempre modella e tester dei capi messi sul mercato nonché volto di numerose campagne passate e presenti.