L'influencer italiano Khaby Lame al Met Gala di New York

Chi è Khaby Lame

Nato a Dakar il 9 marzo 2000, Khaby Lame è un influencer senegalese naturalizzato italiano, diventato celebre grazie ai suoi video su TikTok.

Trasferitosi a Chivasso, in Piemonte, all'età di un anno, ha lavorato come operatore di macchine CNC prima di essere licenziato durante la pandemia. In quel periodo ha cominciato a postare su TikTok, guadagnando rapidamente popolarità con le sue reazioni silenziose e ironiche a "life hack" complicati. Nel giugno 2022 è diventato il creator più seguito al mondo su TikTok, superando Charli D'Amelio, con oltre 162 milioni di follower e 2,5 miliardi di like.

Khaby Lame ha collaborato con marchi come Hugo Boss, partecipando alla campagna #BeYourOwnBoss, ed è stato giudice a Italia's Got Talent. Nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza italiana, dichiarando: "Mi sentivo italiano anche prima di oggi, avendo vissuto sempre qua".

Nel 2025 è stato nominato Ambasciatore di buona volontà dell'UNICEF.