The Pitt, la stagione 3 si farà: l'annuncio del rinnovo

The Pitt, la serie tv HBO Max la cui seconda stagione debutterà in Italia il 13 gennaio, è stata ulteriormente rinnovata.

L'annuncio è stato dato mercoledì 7 gennaio dal CEO di HBO, Casey Bloys, durante la première della seconda stagione al DGA Theater di Los Angeles.

Il trionfo agli Emmy

Il medical drama di John Wells, con protagonista Noah Wyle, ha debuttato nel 2025. Ed è stato, fin da subito, un successo. Al centro della trama, le storie di un gruppo di operatori sanitari in un pronto soccorso di Pittsburgh. Ogni stagione si svolge nell'arco di un turno. E, ogni episodio, racconta una sola ora di quel turno.

La prima stagione ha ottenuto 13 nomination agli Emmy, vincendone cinque: miglior serie drammatica, miglior cast di serie drammatiche e miglior interpretazione per Noah Wyle, Katherine LaNasa e Shawn Hatosy. Attualmente, è candidata a due Actor Awards e due DGA Awards.

"È difficile realizzare un buon programma, che si tratti di una commedia, di un dramma o di un documentario. Quello che John, Noah e Scott volevano fare era realizzare una serie tv di alta qualità, strutturata in modo da poter realizzare 15 episodi: la scelta di ambientarla in un unico set ha reso il budget gestibile", ha detto Bloys a Variety dopo la vittoria degli Emmy. "C'è un gruppo di persone che sa come realizzare 15 episodi, ma anche come riproporli ogni anno. Questa è l'unica cosa che credo si sia persa in tv: la capacità di riproporre programmi ogni anno".