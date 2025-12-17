The Pitt, il trailer della seconda stagione della serie tv

The Pitt, il trailer della seconda stagione della serie tvSerie TV
Debutterà in Italia il 13 gennaio 2026. Il dottor Michael "Robby" Robinavitch, interpretato dal vincitore dell'Emmy Award Noah Wyle, affronterà nuove sfide della medicina d'urgenza
HBO Max ha pubblicato il trailer e un’immagine della seconda stagione della serie tv The Pitt, che debutterà in Italia il 13 gennaio 2026. Ogni settimana uscirà uno dei 15 episodi. Secondo la sinossi ufficiale, “The Pitt è un’analisi realistica delle sfide che gli operatori sanitari devono affrontare nell’America di oggi, viste attraverso la lente degli eroi in prima linea che lavorano in un moderno ospedale di Pittsburgh”. Mentre la prima stagione è ambientata nel giorno di un importante festival musicale, la seconda stagione si svolge invece nella giornata del 4 luglio. Lo scorso agosto la star Noah Wyle, che interpreta il ruolo del dottor Michael “Robby” Robinavitch, ha inoltre rivelato al Televerse TV Festival che la nuova stagione affronterà anche i recenti cambiamenti nel sistema sanitario americano. “Prima ancora di iniziare a scrivere, stiamo intervistando persone di ogni tipo, provenienti da ogni settore e ambito dell’assistenza sanitaria, e ci raccontano cosa stanno affrontando”, ha detto. “Ci dicono cosa vorrebbero vedere in TV e cosa sarebbe davvero controproducente per quello che stanno cercando di fare lo trasmettessimo in TV”. Altri membri del cast includono Patrick Ball nel ruolo del Dottor Langdon, Katherine LaNasa nel ruolo di Dana Evans, Supriya Ganesh nel ruolo del Dottor Mohan, Fiona Dourif nel ruolo del Dottor McKay, Taylor Dearden nel ruolo del Dottor King, Isa Briones nel ruolo del Dottor Santos, Gerran Howell nel ruolo di Whitaker, Shabana Azeez nel ruolo di Javadi e Sepideh Moafi nel ruolo del Dottor Al-Hashimi. Lunedì si sono uniti anche Luke Tennie nel ruolo del Dottor Crus Henderson, Travis Van Winkle nel ruolo di Curtis Larson, Meta Golding nel ruolo di Noelle Hastings e Christopher Thornton nel ruolo del Dottor Caleb Jefferson. Il creatore della serie tv è R. Scott Gemmill (già dietro al successo di E.R. – Medici in prima linea e di N.C.I.S.: Los Angeles), che è anche il produttore esecutivo insieme a Wyle, John Wells, Erin Jontow, Jow Sachs, Simran Baidwan e Michael Hissrich.
LE SFIDE DELLA MEDICINA D'URGENZA
La serie tv The Pitt, vincitrice di cinque Emmy Awards, aveva messo in moto un dibattito sanitario. Ambientata in un pronto soccorso di Pittsburgh, offre uno sguardo realistico sulla medicina d’urgenza e sugli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite. Lo scorso ottobre, uno studio dell’USC Norman Lear Center ha evidenziato il rinnovato dibattito sulla donazione degli organi e sulla pianificazione del fine vita. La divisione Hollywood, Health & Society ha intervistato un gruppo di 1.409 spettatori di The Pitt. Lo show segue il dottor Michael “Robby” Robinavitch (il vincitore dell’Emmy Award Noah Wyle), segnato dalla pandemia e dalla perdita del suo mentore. Quando un nuovo gruppo di specializzandi e di tirocinanti entra a far parte del pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh, Robby si trova a fare i conti con una dirigenza ospedaliera più attenta ai tagli di bilancio che alla cura dei pazienti e i giovani medici scoprono in prima persona le difficoltà, le emozioni e le sfide della medicina d'urgenza.
