The Pitt, tutte le location dove è stata girata la serie tv Sky

Dai quartieri storici di Pittsburgh alle sale (reali) dell’Allegheny General Hospital, ecco tutti i luoghi che hanno dato vita all’atmosfera intensa e coinvolgente della serie disponibile su Sky e Now

La scelta delle location e delle ambientazioni in un film, una serie TV o un documentario è spesso determinante per il successo del progetto. Un'atmosfera legata a una determinata ambientazione o luogho, rende più intensa l’esperienza per lo spettatore. La città di Pittsburgh e la Pennsylvania hanno fatto proprio questo per The Pitt (IL TRAILER), la serie arrivata su Sky e Now il 24 settembre scorso e reduce dalla vittoria di 6 Emmy su 8 candidature ottenute.

LO SKYLINE di Pittsburgh protagonista Pittsburgh, con il suo passato industriale e la sua evoluzione in metropoli moderna, è il vero simbolo di The Pitt. Lo skyline dominato dai grattacieli e dalla US Tower contribuisce a rendere l’atmosfera perfettamente inserita nel tessuto urbano cittadino, con i suoi quartieri e le strade. Scorci iconici come il Mellon Institute (già municipio di Gotham nel secondo capitolo del Cavaliere Oscuro) e il Point State Park offrono panoramiche mozzafiato sulla città. L’identità di quartieri storici come Strip District e Lawrenceville, noti per il loro fascino autentico e una vivace comunità locale, interrompono le immagini all’interno dell’ospedale, conferendo autenticità e inserendo le dinamiche interne all’ospedale in un contesto più ampio: quello cittadino. In questo modo, si crea un legame costante con la vita reale che scorre fuori dall’ospedale, mentre i medici tentano di salvare vite.

Allegheny General Hospital: il cuore pulsante della serie L'ospedale Allegheny General Hospital è uno dei luoghi più riconoscibili della serie. Situato nel North Side di Pittsburgh, la struttura è stata utilizzata sia per le riprese esterne che per gli spazi interni, rendendo l'ambiente realistico e dettagliato per le sequenze mediche. Grazie alla collaborazione con lo staff dell'ospedale, è stato possibile girare in aree normalmente riservate al personale sanitario, come corridoi, sale operatorie e stanze. Insegne ad hoc, riprese dell'ingresso e dell'eliporto sul tetto sono tutti ambienti reali utilizzati per la serie.

Il set californiano: Warner Bros Studios Alcune sequenze complesse sono state girate presso i Warner Bros Studios di Burbank, in California, per avere un maggiore controllo su suono, luci e presenza del cast. Nei teatri di posa in California, sono stati ricostruiti gli ambienti ospedalieri delle location originali di Pittsburgh, permettendo di girare le scene più delicate senza i limiti imposti da un ospedale operativo. Proprio nell’ospedale, grazie a riprese in stile steadicam, si seguono i protagonisti senza pause, creando così la sensazione di vivere in diretta ogni emergenza.

Vista dello skyline sulla città di Pittsburgh in Pennsylvania dov'è ambientata la serie