The Pitt, tutte le location dove è stata girata la serie tv Sky

Dai quartieri storici di Pittsburgh alle sale (reali) dell’Allegheny General Hospital, ecco tutti i luoghi che hanno dato vita all’atmosfera intensa e coinvolgente della serie disponibile su Sky e Now
La scelta delle location e delle ambientazioni in un film, una serie TV o un documentario è spesso determinante per il successo del progetto. Un'atmosfera legata a una determinata ambientazione o luogho, rende più intensa l’esperienza per lo spettatore. La città di Pittsburgh e la Pennsylvania hanno fatto proprio questo per The Pitt (IL TRAILER), la serie arrivata su Sky e Now il 24 settembre scorso e reduce dalla vittoria di 6 Emmy su 8 candidature ottenute.
LO SKYLINE di Pittsburgh protagonista
Pittsburgh, con il suo passato industriale e la sua evoluzione in metropoli moderna, è il vero simbolo di The Pitt. Lo skyline dominato dai grattacieli e dalla US Tower contribuisce a rendere l’atmosfera perfettamente inserita nel tessuto urbano cittadino, con i suoi quartieri e le strade.
Scorci iconici come il Mellon Institute (già municipio di Gotham nel secondo capitolo del Cavaliere Oscuro) e il Point State Park offrono panoramiche mozzafiato sulla città. L’identità di quartieri storici come Strip District e Lawrenceville, noti per il loro fascino autentico e una vivace comunità locale, interrompono le immagini all’interno dell’ospedale, conferendo autenticità e inserendo le dinamiche interne all’ospedale in un contesto più ampio: quello cittadino. In questo modo, si crea un legame costante con la vita reale che scorre fuori dall’ospedale, mentre i medici tentano di salvare vite.
Allegheny General Hospital: il cuore pulsante della serie
L’ospedale Allegheny General Hospital è uno dei luoghi più riconoscibili della serie. Situato nel North Side di Pittsburgh, la struttura è stata utilizzata sia per le riprese esterne che per gli spazi interni, rendendo l’ambiente realistico e dettagliato per le sequenze mediche. Grazie alla collaborazione con lo staff dell’ospedale, è stato possibile girare in aree normalmente riservate al personale sanitario, come corridoi, sale operatorie e stanze. Insegne ad hoc, riprese dell’ingresso e dell’eliporto sul tetto sono tutti ambienti reali utilizzati per la serie.
Il set californiano: Warner Bros Studios
Alcune sequenze complesse sono state girate presso i Warner Bros Studios di Burbank, in California, per avere un maggiore controllo su suono, luci e presenza del cast. Nei teatri di posa in California, sono stati ricostruiti gli ambienti ospedalieri delle location originali di Pittsburgh, permettendo di girare le scene più delicate senza i limiti imposti da un ospedale operativo. Proprio nell’ospedale, grazie a riprese in stile steadicam, si seguono i protagonisti senza pause, creando così la sensazione di vivere in diretta ogni emergenza.
The Pitt - trama e cast
The Pitt è ambientata nel Trauma Medical Center di Pittsburgh, il pronto soccorso in cui si svolge la serie. Il protagonista è il dottor Michael “Robby” Robinavitch (interpretato da Noah Wyle, noto per il ruolo di Dr. Carter in ER), un medico segnato dagli effetti della pandemia e dalla perdita del suo mentore.
Quando nel reparto arrivano nuovi specializzandi e tirocinanti, Robby si trova a far fronte non solo a emergenze cliniche, ma anche a pressioni date da una direzione ospedaliera che sembra prestare più attenzione al bilancio rispetto alla qualità delle cure prestate.
Ogni episodio rappresenta circa un’ora di turno vissuta “al limite”, con corsie sovraffollate e decisioni difficili da prendere in momenti concitati, mentre medici, infermieri e paramedici lottano contro il tempo per salvare vite. Il medical drama porta la firma di R. Scott Gemmill, mentre alcuni episodi sono stati diretti da registi come John Wells e John Cameron. Nel cast figurano, oltre a Noah Wyle, anche Tracy Ifeachor, Patrick Ball e Katherine LaNasa.
Vincitrice tra gli altri del premio per la Miglior Serie Drammatica, il medical drama in 15 episodi con Noah Wyle debutta finalmente in Italia. Dal 24 settembre è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW