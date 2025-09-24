The Pitt, trama e cast della serie tv da oggi su Sky

Introduzione

Dopo il trionfo agli Emmy Awards, dove ha conquistato ben 5 statuette tra cui quella per la Miglior Serie Drammatica, The Pitt debutta finalmente in Italia: dal 24 settembre è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il medical drama con Noah Wyle, già rinnovato per una seconda stagione, è campione d’ascolti negli Stati Uniti e si è rapidamente imposto come un vero e proprio fenomeno di costume.