Arco - Un'amicizia per salvare il futuro, in sala il film d'animazione

Arco - Un'amicizia per salvare il futuro è una produzione di Remembers, lo studio parigino di Bienvenu la cui realizzazione ha visto anche la partecipazione di MauntainA, società di Natalie Portman.

Il film, che porta sullo schermo la visione del fumettista francese e il suo senso per le storie retro-futuristiche, offre una visione colma di speranza per il futuro che è formativa per i più piccoli, a cui l'opera è destinata principalmente, e per gli adulti. La tecnologia come fattore onnipresente del nostro mondo e la riduzione dei rapporti umani, tipica delle società contemporanee, sono altri temi del racconto, che procede sulle note di una colonna sonora composta da Arnauld Toulon.

Dopo Cannes, la pellicola è stata proiettata al Festival di Locarno e poi a Toronto. A gennaio è rientrata nei titoli candidati all'Oscar nella sua categoria dopo aver vinto il massimo riconoscimento ai Premi César e agli European Film Awards.



