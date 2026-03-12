Arco - Un'amicizia per salvare il futuro, in sala il film d'animazione

Arco - Un'amicizia per salvare il futuro, tutto sul film di animazione al cinemaCinema
Introduzione
Arco - Un'amicizia per salvare il futuro è un film d'animazione del 2025 firmato dal francese Ugo Bienvenu, alla sua prima esperienza alla regia. Ambientato in un futuro dove la Terra è un pianeta segnato dalla crisi ecologica, ha per protagonisti due bambini che sviluppano un importante legame. Candidato all'Oscar nella categoria Miglior Film d'animazione, vede nel cast vocale della versione inglese, la partecipazione, tra gli altri, di Natalie Portman e Mark Ruffalo. Al cinema in Italia dal 12 marzo.
Quello che devi sapere
Arco - Un'amicizia per salvare il futuro, quando esce e dove vederlo
Arco - Un'amicizia per salvare il futuro, titolo italiano del film che in orginale è Arco, è una pellicola d'animazione scritta, diretta e prodotta da Ugo Bienvenu, fumettista e sceneggiatore francese passato anche alla regia proprio con quest'opera.
Il titolo, che figura nela rosa dei candidati all'Oscar 2026 per il Miglior Film d'Animazione, ha debuttato lo scorso maggio al Festival di Cannes e ha già ricevuto apprezzamenti e premi nel circuito dei Festival.
In Italia arriva nelle sale da giovedì 12 marzo distribuito da I Wonder Pictures ed è una delle proposte più interessanti del mese nella sua categoria (TUTTI I FILM AL CINEMA A MARZO).
La trama di Arco
In un futuro molto lontano, Arco, un bambino di circa dieci anni, che vive tra le nuvole in un mondo iper tecnologico dotato di case autosufficienti, decide di trasgredire le regole e di usare una speciale tuta che gli permette di viaggiare nel tempo, strumento che possono usare solo gli adulti e i ragazzini che hanno compiuto almeno dodici anni.
Arco si ritrova nel 2075 e fatica a riconoscere la Terra, un pianeta devastato da una crisi generale ma soprattutto ecologica. Arco conosce Iris, una bambina che ha la sua età e che lo introduce alla sua realtà degradata sotto ogni punto di vista.
Le relazioni sociali sono sparite nel mondo di Iris e la bambina, che trova in Arco l'amico che non ha mai avuto, decide di aiutarlo a tornare al suo mondo, al suo tempo e ai suoi affetti.
Il cast vocale di Arco - Un'amicizia per salvare il futuro
Arco è una produzione francese e statunitense la cui lingua originale è il francese.
Il cast vocale della versione originale vede Oscar Tresanini e Margot Ringard Oldra, a dare la voce ad Arco e Iris, mentre Alma Jodorowsky (imparentata con lo scrittore Alejandro) è la madre di Iris. C'è anche Louis Garrel nella versione originale ma i nomi noti fanno parte anche del cast dei doppiatori della versione in inglese alla quale hanno preso parte Natalie Portman, America Ferrera, Will Ferrell, Flea e Mark Ruffalo.
I temi: la speranza per il futuro del pianeta e dell'umanità
Arco - Un'amicizia per salvare il futuro è una produzione di Remembers, lo studio parigino di Bienvenu la cui realizzazione ha visto anche la partecipazione di MauntainA, società di Natalie Portman.
Il film, che porta sullo schermo la visione del fumettista francese e il suo senso per le storie retro-futuristiche, offre una visione colma di speranza per il futuro che è formativa per i più piccoli, a cui l'opera è destinata principalmente, e per gli adulti. La tecnologia come fattore onnipresente del nostro mondo e la riduzione dei rapporti umani, tipica delle società contemporanee, sono altri temi del racconto, che procede sulle note di una colonna sonora composta da Arnauld Toulon.
Dopo Cannes, la pellicola è stata proiettata al Festival di Locarno e poi a Toronto. A gennaio è rientrata nei titoli candidati all'Oscar nella sua categoria dopo aver vinto il massimo riconoscimento ai Premi César e agli European Film Awards.