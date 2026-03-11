Eternity, trama e cast del film in streaming su Apple TV

Introduzione
L'acclamato film Eternity, la commedia romantica fantasy americana che esplora i dilemmi dell’amore eterno e delle seconde possibilità nell’aldilà, è disponibile in streaming su Apple TV, per la gioia di chi non è riuscito a goderselo sul grande schermo (quando è uscito nelle sale italiane, nel dicembre 2025).
Con protagonisti Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner, la pellicola racconta la storia di una donna costretta a decidere con quale dei due uomini della sua vita trascorrere l’eternità. A completare il cast Da'Vine Joy Randolph, John Early e Olga Merediz, mentre la regia è firmata da David Freyne, coautore della sceneggiatura insieme a Pat Cunnane.
Il film ha debuttato al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2025, è stato distribuito nelle sale statunitensi il 26 novembre 2025 ed è stato accolto positivamente dalla critica.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla pellicola, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film Eternity nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama
***Attenzione: seguono spoiler relativi alla trama del film, quindi se non volete avere alcun tipo di anticipazioni non proseguite con la lettura di questo paragrafo e passate direttamente al prossimo***
Il film Eternity racconta la storia di Larry e Joan, una coppia di anziani, partecipano a una festa di rivelazione del sesso del nascituro di un familiare, ma Joan nasconde un cancro terminale. Durante l’evento, Larry muore accidentalmente e si ritrova al “Hub”, uno spazio intermedio dell’aldilà dove deve decidere la propria eternità. Quando anche Joan muore, la donna deve scegliere con chi trascorrere l’eternità tra Larry e il suo primo marito Luke, deceduto nella guerra di Corea e da 67 anni in attesa all’Hub.
Joan ha la possibilità di sperimentare due eternità diverse: una con Larry e una con Luke. Dopo aver visitato gli Archivi dei ricordi e confrontato i gesti di affetto di entrambi, inizialmente sceglie di trascorrere l’eternità con l’amica Karen. Tuttavia, Larry nota che Joan era più felice con Luke e la convince a scegliere lui. Col tempo, Joan comprende che i piccoli momenti vissuti con Larry contavano più dell’amore giovanile con Luke e, aiutata da Ryan e Anna, torna al Hub per riunirsi definitivamente con Larry e trascorrere insieme la loro eternità.
Cast
Nel film Eternity Miles Teller interpreta Larry Cutler, il compagno di vita di Joan, affiancato da Barry Primus nei panni del Larry anziano. Elizabeth Olsen è Joan, al centro degli affetti di Larry e Luke, interpretata in versione anziana da Betty Buckley.
Callum Turner dà volto a Luke, primo marito di Joan deceduto nella guerra di Corea. Da'Vine Joy Randolph è Anna, coordinatrice dell’aldilà di Larry, mentre John Early veste i panni di Ryan, coordinatore di Joan. Olga Merediz interpreta Karen, vicina e amica di Joan, non particolarmente gradita a Larry.
Per il doppiaggio italiano le voci principali sono affidate a Flavio Aquilone per Larry Cutler, Gemma Donati per Joan, Luca Mannocci per Luke, Daniele Di Matteo per Ryan, Emanuela Baroni per Karen ed Eva Padoan per Anna. Completano il cast vocale Gianni Giuliano come Larry da anziano e Angiola Baggi come Joan da anziana.
Produzione
Il soggetto del film Eternity, scritto da Pat Cunnane, era stato incluso nella Black List dei migliori soggetti non prodotti nel 2022. Nel marzo 2024, David Freyne è stato scelto per dirigere il film per A24, con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner confermati nel cast principale.
Olsen e Teller hanno partecipato anche come produttori esecutivi. Da'Vine Joy Randolph si è unita al progetto alla fine di maggio 2024, seguita a giugno da John Early e Olga Merediz. La colonna sonora è stata composta da David Fleming. Le riprese principali sono iniziate il 24 maggio 2024 a Vancouver, concludendosi il 5 luglio dello stesso anno.
Diretto da David Freyne
Il film Eternity è diretto da David Freyne e scritto da Pat Cunnane e David Freyne. La produzione è affidata a Trevor White e Tim White, la fotografia a Ruairí O'Brien, il montaggio a Joe Sawyer e la colonna sonora a David Fleming.
Le case di produzione coinvolte sono Star Thrower Entertainment e Apple Original Films, con distribuzione a cura di A24. Eternity ha una durata di 114 minuti, è prodotto negli Stati Uniti, in lingua inglese, e ha incassato 5,4 milioni di dollari.
Distribuzione
Il film Eternity ha debuttato al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2025, è stato distribuito negli Stati Uniti il 26 novembre 2025, ha chiuso il 61° Chicago International Film Festival il 26 ottobre 2025 ed è stato proiettato nella sezione Icon del Festival Internazionale di Stoccolma il 9 novembre 2025. In Italia, il film è arrivato nelle sale cinematografiche il 4 dicembre 2025.
Accoglienza critica
Sul sito Rotten Tomatoes, il 76% delle 110 recensioni dei critici risulta positivo. Il consenso del sito recita: “Combinando un approccio originale all’aldilà con una vena dolce e coinvolgente, Eternity si presenta come un successore spirituale delle classiche commedie romantiche surreali, degno della loro eredità”.
Metacritic assegna al film un punteggio di 60/100 basato su 28 recensioni, indicandolo come “medio o discreto”. Il pubblico, secondo PostTrak, ha dato un giudizio positivo dell’84%, con il 54% pronto a “consigliarlo sicuramente”.
Pete Hammond di Deadline ha lodato il film per il “design di produzione brillante e divertente” e la “cinematografia vivace e colorata”, pur suggerendo la necessità di un “leggero snellimento”, definendo la parte centrale come una sezione che “sembra un’eternità”.
Per quanto riguarda i premi, nel corso del 2025 Eternity ha ottenuto un riconoscimento durante il Festival cinematografico di Savannah. In quell’occasione Miles Teller ha ricevuto il Distinguished Performance Award, mentre Da'Vine Joy Randolph ha partecipato all’evento come ospite d’onore.