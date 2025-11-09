Eternity, il film di David Freyne arriva al cinema dal 4 dicembre

Dopo l’apertura della 43ª edizione del Torino Film Festival, Eternity di David Freyne arriverà nelle sale italiane il 4 dicembre 2025 distribuito da I Wonder Pictures. Con Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner e la Premio Oscar Da’Vine Joy Randolph, il film prodotto da A24 è una commedia romantica ambientata nell’aldilà che racconta l’amore, le scelte e le seconde possibilità
Eternity al cinema dal 4 dicembre dopo l’apertura del Torino Film Festival
Dopo l’anteprima mondiale al Torino Film Festival, Eternity di David Freyne arriva nelle sale italiane dal 4 dicembre 2025 distribuito da I Wonder Pictures, che ha diffuso oggi il trailer e il poster italiani.
Protagonisti Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner e la Premio Oscar® Da’Vine Joy Randolph, il film è una commedia romantica toccante e surreale sull’amore che attraversa i confini della vita e della morte.
Un triangolo amoroso oltre la vita
La storia ruota intorno a Joan, appena passata a miglior vita, che ha una settimana per decidere con chi trascorrere l’eternità: il marito, morto pochi giorni prima di lei, o il suo primo amore, che l’ha attesa nell’aldilà per sessantasette anni.
Tra appuntamenti disastrosi, viali della memoria e corteggiamenti spettrali, Joan scopre che persino nell’aldilà le scelte di cuore possono essere le più difficili.
Un racconto pop, malinconico e ironico sulle eterne incertezze dell’amore, firmato dal regista e sceneggiatore David Freyne insieme a Patrick Cunnane.
Un cast di stelle e la firma di A24
Prodotto da A24, sinonimo di cinema d’autore contemporaneo, Eternity riunisce un cast d’eccezione:
Elizabeth Olsen, star del Marvel Cinematic Universe (Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Avengers: Endgame);
Miles Teller, protagonista di Top Gun: Maverick e Whiplash;
Callum Turner, visto in Animali Fantastici e Assassin’s Creed;
Da’Vine Joy Randolph, vincitrice dell’Oscar per The Holdovers – Lezioni di vita;
e il comico John Early (E poi c’è Katherine).
Con il suo tono fiabesco e la riflessione poetica sul tempo e le relazioni, Eternity conferma la capacità di A24 di reinventare il cinema sentimentale in chiave visionaria.
David Freyne a Torino per presentare il film
Il regista David Freyne sarà presente al Torino Film Festival per accompagnare la première del film. Dopo il successo di The Cured, l’autore irlandese firma con Eternity una commedia romantica sull’aldilà che intreccia leggerezza e introspezione, offrendo al pubblico un viaggio emotivo tra memoria, scelta e rinascita.