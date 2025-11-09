Eternity, il film di David Freyne arriva al cinema dal 4 dicembre

Dopo l’apertura della 43ª edizione del Torino Film Festival, Eternity di David Freyne arriverà nelle sale italiane il 4 dicembre 2025 distribuito da I Wonder Pictures. Con Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner e la Premio Oscar Da’Vine Joy Randolph, il film prodotto da A24 è una commedia romantica ambientata nell’aldilà che racconta l’amore, le scelte e le seconde possibilità

Eternity al cinema dal 4 dicembre dopo l’apertura del Torino Film Festival Dopo l’anteprima mondiale al Torino Film Festival, Eternity di David Freyne arriva nelle sale italiane dal 4 dicembre 2025 distribuito da I Wonder Pictures, che ha diffuso oggi il trailer e il poster italiani.

Protagonisti Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner e la Premio Oscar® Da’Vine Joy Randolph, il film è una commedia romantica toccante e surreale sull’amore che attraversa i confini della vita e della morte.

Un triangolo amoroso oltre la vita La storia ruota intorno a Joan, appena passata a miglior vita, che ha una settimana per decidere con chi trascorrere l’eternità: il marito, morto pochi giorni prima di lei, o il suo primo amore, che l’ha attesa nell’aldilà per sessantasette anni.

Tra appuntamenti disastrosi, viali della memoria e corteggiamenti spettrali, Joan scopre che persino nell’aldilà le scelte di cuore possono essere le più difficili.

Un racconto pop, malinconico e ironico sulle eterne incertezze dell’amore, firmato dal regista e sceneggiatore David Freyne insieme a Patrick Cunnane. Approfondimento Torino Film Festival 2025, il programma delle 43ª edizione

Un cast di stelle e la firma di A24 Prodotto da A24, sinonimo di cinema d’autore contemporaneo, Eternity riunisce un cast d’eccezione: Elizabeth Olsen , star del Marvel Cinematic Universe (Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Avengers: Endgame);

Miles Teller , protagonista di Top Gun: Maverick e Whiplash;

Callum Turner , visto in Animali Fantastici e Assassin’s Creed;

Da’Vine Joy Randolph , vincitrice dell’Oscar per The Holdovers – Lezioni di vita;

e il comico John Early (E poi c’è Katherine). Con il suo tono fiabesco e la riflessione poetica sul tempo e le relazioni, Eternity conferma la capacità di A24 di reinventare il cinema sentimentale in chiave visionaria.