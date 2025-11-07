Torino Film Festival 2025, il programma delle 43ª edizione

Dal 21 al 29 novembre 2025 Torino torna a essere capitale del grande schermo con il 43° Torino Film Festival, diretto da Giulio Base e promosso dal Museo Nazionale del Cinema. Un’edizione che rende omaggio a Paul Newman nel centenario della nascita con una retrospettiva di 24 film, e accoglie star internazionali come Spike Lee, Vanessa Redgrave, Daniel Brühl e Stefania Sandrelli. Tra anteprime mondiali, incontri e premi, il cinema riaccende la città

Torino capitale del cinema Il 43° Torino Film Festival si terrà dal 21 al 29 novembre 2025, sotto l’egida del Museo Nazionale del Cinema, presieduto da Enzo Ghigo e diretto da Carlo Chatrian, con la direzione artistica di Giulio Base. Dopo il successo dell’edizione precedente, il festival conferma la sua vocazione di laboratorio del cinema d’autore, intrecciando sperimentazione, impegno civile e glamour internazionale. Paul Newman: una leggenda che torna in sala La retrospettiva 2025 è dedicata a Paul Newman, nel centenario della nascita.

Venticinque titoli per attraversare la carriera di un’icona che ha ridefinito il concetto di divismo e libertà, da Nick mano fredda a La stangata, da Hud il selvaggio a Era mio padre.

Il manifesto ufficiale – firmato da Eva Sereny (Iconic Images) – ritrae Newman sul set di Diritto di cronaca (1981) di Sydney Pollack: un simbolo di eleganza e inquietudine che racchiude lo spirito stesso del festival.

Cerimonia d’apertura e film inaugurale La cerimonia d’apertura si svolgerà venerdì 21 novembre alle 18.45 al Teatro Regio di Torino, condotta da Laura Chiatti e Giulio Base.

Saranno consegnate le “Stelle della Mole” a sette protagonisti del cinema mondiale: Jacqueline Bisset, Daniel Brühl, Sergio Castellitto, Spike Lee, Claude Lelouch, Stefania Sandrelli e Aleksandr Sokurov.

A seguire, anteprima italiana di Eternity di David Freyne, commedia fantasy e sentimentale con Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner e Da’Vine Joy Randolph, distribuita da I Wonder Pictures. Una settimana di anteprime e incontri Il programma della 43ª edizione comprende 120 film tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, scelti tra oltre 5.500 opere arrivate in selezione.

Tra i titoli più attesi, Eva di Emanuela Rossi, Bobò di Pippo Delbono, Resurrection di Bi Gan, Kiss of the Spider Woman di Bill Condon con Jennifer Lopez e Diego Luna, e Zorro di Sergio Castellitto.

Ogni proiezione sarà introdotta da autori, attori o critici, in linea con la filosofia del festival: far dialogare chi il cinema lo fa e chi lo vive. Approfondimento Spike Lee ospite d’onore al Torino Film Festival 2025

Cinema, memoria e impegno La 43ª edizione consolida il legame tra il TFF e la città di Torino, attraverso le collaborazioni con Film Commission Torino Piemonte, TorinoFilmLab e Torino Film Industry.

Un’attenzione particolare è riservata ai temi sociali e ambientali, con eventi dedicati al 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, e l’adozione delle pratiche sostenibili della Guida Festival Green AFIC. Una costellazione di stelle «Il cuore del nostro festival continua a essere il cinema pensato per la sala», ha dichiarato Giulio Base.

Niente serialità, dunque, ma storie che respirano nel buio della sala.

«In quell’attesa, fragile ma collettiva, il cinema rinnova il suo incanto» – ha aggiunto Carlo Chatrian – «ed è proprio lì che il Torino Film Festival trova il suo senso più profondo». Approfondimento Juliette Binoche al Torino Film Festival, debutto alla regia e premio

OSPITI INTERNAZIONALI DEL 43° TORINO FILM FESTIVAL La 43ª edizione del Torino Film Festival accoglie una costellazione di star italiane e internazionali. Dai maestri del cinema d’autore ai nuovi volti della scena contemporanea, ecco gli ospiti che illumineranno il red carpet e le sale del festival. Ospiti internazionali (in ordine alfabetico):

Aleksandr Sokurov, Al Pacino, Callum Turner, Claude Lelouch, Daniel Brühl, David Freyne, Dolph Lundgren, Elizabeth Olsen, Hanna Schygulla, Isabelle Huppert, Jacqueline Bisset, Jennifer Lopez, Juliette Binoche, Lav Diaz, Miles Teller, Rami Malek, Richard E. Grant, Russell Crowe, Shu Qi, Spike Lee, Terry Gilliam, Vanessa Redgrave. Ospiti italiani:

Barbara Bobulova, Emanuela Rossi, Fabrizio Benvenuto, Fortunato Cerlino, Laura Chiatti, Sergio Castellitto, Stefania Sandrelli. Un parterre che conferma il ruolo del TFF come ponte tra cinema d’autore e star system, tra memoria e futuro. Approfondimento Torino Film Festival, la 43esima edizione dedicata a Paul Newman