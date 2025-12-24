The Housemaid 2 si farà, la conferma di Sydney Sweeney

Sydney Sweeney potrebbe tornare in altri film di The Housemaid (uscito in Italia col titolo Una di famiglia). L'attrice, che interpreta Millie nel nuovo thriller psicologico del regista Paul Feig, ha dichiarato a PEOPLE di essere più che ansiosa di riprendere il suo ruolo in potenziali sequel.

Le parole di Sydney Sweeney

"Mi piacerebbe molto. Ero una grandissima fan dei libri, quindi sarei felice quanto tutti gli altri di poter vedere altri film di The Housemaid prendere vita, così da approfondire di più Millie", ha confessato Sydney Sweeney. La star di Euphoria ha poi aggiunto a proposito del suo personaggio: "È una combattente. Sa in cosa crede e lo difende. Adoro i personaggi come lei".

Del resto, di materiale per potenziali sequel ce n'è. Freida McFadden, l'autrice del bestseller The Housemaid (Una di famiglia), ha dato seguito al suo capolavoro con altri due romanzi: The Housemaid's Secret (Nella casa dei segreti) e The Housemaid Is Watching (La donna della porta accanto). Alla première newyorkese di The Housemaid, anche lei ha detto a PEOPLE che le piacerebbe vedere gli altri capitoli approdare sul grande schermo: "Sarebbe un sogno. So che Paul Feig farebbe un lavoro straordinario nel sequel. È un regista incredibile".