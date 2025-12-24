The Housemaid 2 si farà, la conferma di Sydney Sweeney

L'attrice, che interpreta Millie nel nuovo thriller psicologico del regista Paul Feig, ha dichiarato a PEOPLE di essere più che ansiosa di riprendere il suo ruolo in potenziali sequel
Sydney Sweeney potrebbe tornare in altri film di The Housemaid (uscito in Italia col titolo Una di famiglia). L'attrice, che interpreta Millie nel nuovo thriller psicologico del regista Paul Feig, ha dichiarato a PEOPLE di essere più che ansiosa di riprendere il suo ruolo in potenziali sequel.
Le parole di Sydney Sweeney
"Mi piacerebbe molto. Ero una grandissima fan dei libri, quindi sarei felice quanto tutti gli altri di poter vedere altri film di The Housemaid prendere vita, così da approfondire di più Millie", ha confessato Sydney Sweeney. La star di Euphoria ha poi aggiunto a proposito del suo personaggio: "È una combattente. Sa in cosa crede e lo difende. Adoro i personaggi come lei".
Del resto, di materiale per potenziali sequel ce n'è. Freida McFadden, l'autrice del bestseller The Housemaid (Una di famiglia), ha dato seguito al suo capolavoro con altri due romanzi: The Housemaid's Secret (Nella casa dei segreti) e The Housemaid Is Watching (La donna della porta accanto). Alla première newyorkese di The Housemaid, anche lei ha detto a PEOPLE che le piacerebbe vedere gli altri capitoli approdare sul grande schermo: "Sarebbe un sogno. So che Paul Feig farebbe un lavoro straordinario nel sequel. È un regista incredibile".
Paul Freig apre alla possibilità del sequel
Paul Freig, 63 anni, è fiducioso che un sequel ci possa essere. A patto, ovviamente, che le persone vadano al cinema e apprezzino il primo film. Per ora, è semplicemente contento che McFadden approvi la sua interpretazione della storia. "È un tale sollievo e una vera gioia che le piaccia: alcuni autori sono molto affezionati ai loro progetti. Ma Freida è una grande intrattenitrice", ha detto. "I suoi libri sono pensati per intrattenere. Ha accolto con entusiasmo il fatto che volessimo rendere il film davvero divertente. Ci ha assecondato alla grande". Il regista ha poi aggiunto: "Ho cercato di essere molto, molto fedele al libro. Siamo stati piuttosto bravi a seguire ogni dettaglio. Le cose che abbiamo cambiato erano quelle che volevamo rendere un po' più cinematografiche".
Approfondimento
The Housemaid - Una di famiglia, trailer del film con Sydney Sweeney
©Getty
The Housemaid, la première a NY con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried
Le due star statunitensi hanno rubato la scena alla proiezione newyorkese del thriller diretto da Paul Feig che le vede antagoniste in una trama avvincente e ricca di colpi di scena. Con loro anche Brendon Sklenar, interprete del ruolo maschile principale, e Michele Morrone, che è stato già diretto da Feig nel sequel di 'Un piccolo favore'. La pellicola, che debutterà nelle sale americane il 1°gennaio, arriverà nello stesso giorno anche in Italia A cura di Vittoria Romagnuolo