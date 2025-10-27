Euphoria 3, Sydney Sweeney: "Sembra di tornare a casa dalla famiglia"

“È quasi sempre la stessa troupe, quindi è come tornare a casa dalla famiglia”. Sydney Sweeney ha quasi terminato le riprese della terza stagione della serie tv Euphoria, e sabato 25 ottobre, all’AFI Fest di Los Angeles, in occasione della première del film Christy (dove interpreta l’ex boxer Christy Martin), ha raccontato a Variety il suo ritorno nello show HBO nel ruolo di Cassie dopo tre anni. “Sono cresciuta con loro. Avevo 20 anni quando ho girato l’episodio pilota, quindi poter rivedere molte delle stesse persone è molto confortante”. La rivista americana ha anche domandato all’attrice se la terza stagione sarà l’ultima, come aveva annunciato la stessa HBO. “Non posso confermare alcuna informazione”, ha risposto sull’ipotesi di un’eventuale quarta stagione. In ogni caso, Sweeney inizierà presto i preparativi per interpretare l’attrice Kim Novak nel biopic Scandalous di Colman Domingo, che racconterà la storia d’amore tra l’attrice bianca, che oggi ha 92 anni, e il cantante e ballerino nero Sammy Davis Jr. (David Jonsson) nel 1957. “La incontrerò”, ha raccontato l’attrice. “Lavorerò con alcuni coach di movimento e di dialettologia, guarderò e studierò tutti i suoi film. Sono davvero emozionata”. Alla rivista People, Sweeney aveva inoltre dichiarato di essere “incredibilmente onorata di dare vita a Kim. Voglio dire, è un’attrice straordinaria. Penso che la sua storia sia ancora molto attuale oggi, perché ha dovuto confrontarsi con Hollywood e con il controllo delle sue relazioni, della sua vita privata e della sua immagine. E credo che, per quanto mi riguarda, mi identifichi con questo in molti modi diversi”. Anche il regista del film, Colman Domingo, aveva raccontato lo scorso novembre a Deadline lo sviluppo della “storia d’amore spezzata” che costituirà il suo debutto alla regia: “E poi, spero, realizzeremo un film bello e dolce che parli davvero della possibilità di amare, ma sotto gli occhi di molti, del cercare di avere privacy, di amare, di avere una vita. E penso che sia qualcosa che io se Sydney conosciamo molto bene. Stiamo cercando di sostenere di nuovo la vostra umanità nella vostra vita”.