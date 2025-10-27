Euphoria 3, Sydney Sweeney: "Sembra di tornare a casa dalla famiglia"

Euphoria, Sydney Sweeney sulla terza stagione: "Sembra di tornare a casa dalla famiglia"Serie TV
L'attrice ha quasi terminato le riprese dello show HBO, dove è tornata dopo tre anni per interpretare il ruolo di Cassie. Presto sarà invece la star di Hollywood Kim Novak nel biopic Scandalous di Colman Domingo
“È quasi sempre la stessa troupe, quindi è come tornare a casa dalla famiglia”. Sydney Sweeney ha quasi terminato le riprese della terza stagione della serie tv Euphoria, e sabato 25 ottobre, all’AFI Fest di Los Angeles, in occasione della première del film Christy (dove interpreta l’ex boxer Christy Martin), ha raccontato a Variety il suo ritorno nello show HBO nel ruolo di Cassie dopo tre anni. “Sono cresciuta con loro. Avevo 20 anni quando ho girato l’episodio pilota, quindi poter rivedere molte delle stesse persone è molto confortante”. La rivista americana ha anche domandato all’attrice se la terza stagione sarà l’ultima, come aveva annunciato la stessa HBO. “Non posso confermare alcuna informazione”, ha risposto sull’ipotesi di un’eventuale quarta stagione. In ogni caso, Sweeney inizierà presto i preparativi per interpretare l’attrice Kim Novak nel biopic Scandalous di Colman Domingo, che racconterà la storia d’amore tra l’attrice bianca, che oggi ha 92 anni, e il cantante e ballerino nero Sammy Davis Jr. (David Jonsson) nel 1957. “La incontrerò”, ha raccontato l’attrice. “Lavorerò con alcuni coach di movimento e di dialettologia, guarderò e studierò tutti i suoi film. Sono davvero emozionata”. Alla rivista People, Sweeney aveva inoltre dichiarato di essere “incredibilmente onorata di dare vita a Kim. Voglio dire, è un’attrice straordinaria. Penso che la sua storia sia ancora molto attuale oggi, perché ha dovuto confrontarsi con Hollywood e con il controllo delle sue relazioni, della sua vita privata e della sua immagine. E credo che, per quanto mi riguarda, mi identifichi con questo in molti modi diversi”. Anche il regista del film, Colman Domingo, aveva raccontato lo scorso novembre a Deadline lo sviluppo della “storia d’amore spezzata” che costituirà il suo debutto alla regia: “E poi, spero, realizzeremo un film bello e dolce che parli davvero della possibilità di amare, ma sotto gli occhi di molti, del cercare di avere privacy, di amare, di avere una vita. E penso che sia qualcosa che io se Sydney conosciamo molto bene. Stiamo cercando di sostenere di nuovo la vostra umanità nella vostra vita”.
JACOB ELORDI SU EUPHORIA: "È STATO LIBERATORIO"
La scorsa settimana, invece, Jacob Elordi aveva fornito alcune anticipazioni sulla terza stagione della serie tv Euphoria direttamente dal red carpet dell’Academy Museum Gala a Los Angeles. “È stato incredibile, amico. È stato incredibilmente liberatorio”, aveva dichiarato a Variety. “Ho potuto interpretare qualcosa di così diverso da quello che avevo fatto prima”. L’attore aveva precisato che il creatore dello show, Sam Levinson, “ha costruito qualcosa di incredibilmente intelligente e cinematografico. Penso che piacerà molto alla gente”. Elordi aveva anche aggiunto di non sapere che cosa accadrà esattamente nella terza stagione. “Ognuno punta a trame diverse”, aveva detto. “Non so che cosa stiano facendo gli altri. Io avevo una trama davvero singolare. Non sai quali siano le altre trame. È come avere a che fare con i file dell’FBI. Quindi è fantastico, perché potrò vivere la serie come tutti gli altri fan, cosa che non ho mai potuto fare prima. Sono davvero emozionato”. Anche Sydney Sweeney ha confermato la versione dell’attore: “Sento che potrò guardarlo insieme a tutti gli altri”.
