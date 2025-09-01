Kim Novak nutre dubbi sul biopic a lei dedicato con Sydney Sweeney

L’icona della Hollywood anni ’50 e ’60, che oggi ha 92 anni, teme che il film biografico che le vogliono dedicare possa travisare la sua relazione con il celebre cantante, ballerino, attore e comico statunitense scomparso nel 1990. Intanto la diva si trova alla Mostra del Cinema di Venezia, dove le è stato attribuito il Leone d’Oro alla carriera. La kermesse ospiterà anche la prima mondiale del documentario Kim Novak’s Vertigo di Alexandre Philippe, realizzato in collaborazione con la leggendaria attrice



Kim Novak, attrice statunitense tra le più iconiche della Hollywood anni ’50 e ’60, ha espresso dubbi sul biopic in cantiere in cui a interpretarla sarà Sydney Sweeney.

All’origine dei suoi timori non c’è certo questo suo nuovo alias, ossia la meravigliosa Sweeney che si calerà nei suoi panni, bensì il focus sulla storia d'amore con Sammy Davis Jr. La star statunitense teme che il film biografico che le vogliono dedicare possa travisare la sua relazione con il celebre cantante, ballerino, attore e comico statunitense scomparso nel 1990.

Il volto simbolo dell’età d’oro del cinema americano, all'anagrafe Marilyn Pauline Novak e celebre soprattutto per il doppio ruolo interpretato in Vertigo di Alfred Hitchcock, ha espresso pubblicamente la sua apprensione per il progetto cinematografico. Il fatto che la pellicola voglia incentrarsi in particolare sulla sua storia sentimentale con Sammy Davis Jr., figura poliedrica e membro del Rat Pack, genera non poche perplessità in lei.

L’attrice ha dichiarato di essere “concerned” rispetto a come verrà rappresentata quella relazione, temendo che il film possa accentuare elementi di scandalo e sensualità piuttosto che la verità dei sentimenti, travisando dunque la sua relazione.

Un titolo che divide In una recente intervista concessa al quotidiano britannico The Guardian, la protagonista di Pal Joey ha spiegato di non condividere la scelta del titolo del film, Scandalous!. “Non penso che la relazione fosse scandalosa”, ha detto l’attrice, sottolineando come per lei Davis Jr. fosse una persona importante, con la quale condivideva fragilità e necessità comuni, tra cui il bisogno di essere accettati per ciò che si è e per ciò che si fa, più che per l’aspetto esteriore. Tuttavia, ha aggiunto con tono critico: “Ma ho paura che adducano tutto a ragioni sessuali”. Approfondimento Sydney Sweeney sarà Kim Novak nel debutto alla regia di Colman Domingo

L’incontro segreto e le pressioni dell’industria Il legame tra Kim Novak e Sammy Davis Jr. ebbe origine nel 1956, quando entrambi parteciparono come ospiti a The Steve Allen Show. Da quell’occasione nacque un rapporto intimo, costretto però a restare nascosto a causa del clima culturale e legislativo dell’epoca. Le relazioni interrazziali erano infatti fortemente stigmatizzate, oltre che ostacolate da leggi anti-miscegenation che sancivano la separazione tra individui di razze diverse anche nella sfera privata. Quando Harry Cohn, cofondatore della Columbia Pictures, con la quale Novak aveva un contratto, scoprì la relazione, reagì con durezza: arrivò a minacciare Davis Jr. con l’intervento della criminalità organizzata, sostenendo che la frequentazione con un uomo nero avrebbe danneggiato gli incassi cinematografici. Sotto tale pressione, la coppia fu costretta a separarsi poco tempo dopo. Approfondimento Mostra di Venezia, Kim Novak riceverà il Leone d'Oro alla carriera

Il film di Miramax e la regia di Colman Domingo Il biopic in cantiere che ha sollevato le attuali preoccupazioni di Novak è una produzione Miramax, che segnerà l’esordio alla regia di Colman Domingo. Il film ricostruirà la storia d’amore clandestina del 1957, con David Jonsson, noto per la serie Industry, nel ruolo di Sammy Davis Jr. In un’intervista rilasciata al magazine americano Deadline lo scorso anno, Colman Domingo aveva annunciato l’intenzione di iniziare le riprese dopo il completamento della terza stagione della serie tv Euphoria, prevista per il terzo trimestre del 2025. Il regista aveva espresso così le proprie intenzioni: “Speriamo di realizzare un film bello e dolce che parli davvero della possibilità dell'amore, ma sotto molti occhi, cercando di avere privacy, cercando di avere amore, cercando di avere una vita. E penso che sia qualcosa che Sydney e io conosciamo molto bene. Stiamo cercando di difendere nuovamente la tua umanità nella tua vita”. Approfondimento Sydney Sweeney, bufera su pubblicità dei jeans: "Richiama eugenetica"