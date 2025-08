La nuova campagna denim di American Eagle , con protagonista Sydney Sweeney , ha scatenato una forte polemica. Il gioco di parole “jeans/genes” è stato interpretato da molti come un’allusione a ideologie eugenetiche e suprematiste. Critiche diffuse per l’enfatizzazione su attributi fisici stereotipicamente bianchi (capelli biondi, occhi azzurri), mentre alcuni la difendono come marketing provocatorio. Ma le azioni del brand sono aumentate del 10‑18 %

Il contenuto della campagna

Nella campagna, Sweeney appare in diversi video indossando jeans American Eagle, accompagnata da frasi come: "I miei jeans sono blu" e "I geni sono trasmessi dai genitori ai figli, determinando tratti come il colore dei capelli, la personalità e persino il colore degli occhi". In uno spot, Sweeney corregge la scritta "genes" in "jeans", ma il messaggio ha comunque sollevato critiche per l'enfasi su caratteristiche fisiche come capelli biondi e occhi azzurri, considerate da alcuni come simboli di un ideale di bellezza eurocentrico e potenzialmente razzista.