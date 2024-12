Sydney Sweeney reagisce alle critiche al suo aspetto fisico

Nonostante a Hollywood la fama e il rispetto verso il suo lavoro di attrice e produttrice cinematografica siano cresciuti moltissimo nelle ultime stagioni, Sydney Sweeney continua ad essere oggetto di critiche da parte degli utenti online per il suo aspetto fisico . La star di Euphoria, che per il suo ultimo progetto per il grande schermo si è sottoposta a una trasformazione fisica evidente per calarsi nei panni della pugile Christy Martin , è stata investita da un'ondata di commenti negativi e offensivi a proposito del suo corpo. Abituata ad incassare in silenzio, la ventisettenne ha preso in mano la situazione e ha pubblicato un video nel quale ha raccolto una parte dei commenti denigratori che le sono stati rivolti mostrando ai suoi follower quanta strada ci sia ancora da fare per rendere la rete un posto a prova di haters. La clip prosegue con un montaggio dei duri allenamenti svolti per prepararsi all'atteso biopic sportivo.

La trasformazione fisica per il film sulla boxe

Sydney Sweeney non ci sta a farsi giudicare solo per essersi imposta all'attenzione del pubblico come l'ultima star bionda di Hollywood tutta curve, per questo non ha esitato ad abbandonare l'estetica che le ha portato fortuna sul grande e piccolo schermo per il suo ultimo ruolo, quello della campionessa di boxe americana Christy Martin.

L'attrice aveva descritto il progetto in un recente post su Instagram in cui mostrava felice i muscoli del suo braccio allenato dichiarandosi molto orgogliosa di portare al cinema la storia potente di una donna che trionfato nella vita sfidando i pregiudizi della gente.

Sweeney, che normalmente non si fa scrupolo di dire apertamente quello che pensa, ha deciso di affrontare a muso duro chi la critica e nel video in cui ha pubblicato il meglio delle offese che le sono state rivolte, ha lasciato ben visibili anche i nomi degli autori dei commenti.

Così, dopo aver mostrato gli screenshot dei post in cui le si dice che la sua immagine è frutto di lavoro di photoshop (per citarne uno), l'attrice ribalta la situazione aggiungendo una musica grintosa alle immagini dei suoi allenamenti in palestra.

Sweeney ha trasformato il suo corpo aggiungendo muscoli e massa per impersonare Martin, che oggi ha cinquantasei anni, quando era giovane, operazione che l'ha obbligata a fare sacrifici, vista la sua corporatura snella.

In diverse interviste la star di Immaculate ha parlato con fierezza del suo corpo, uno strumento forte grazie al quale le è permesso di cambiare forma sullo schermo. L'eccitazione per il biopic sportivo (che non ha ancora un titolo e una data di uscita ufficiale) è dunque alle stelle, a dispetto di cosa pensa chi è dall'altra parte della tastiera.

Sydney Sweeney è comunque abituata ad essere attaccata per il suo aspetto e le critiche normalmente riguardano il suo look.

Sia sul red carpet che fuori dal set, la star è stata accusata di proporre un'immagine troppo prorompente, cosa che l'ha portata a sottolineare più volte di non dover giustificare le sue curve né dover rinunciare a scelte di moda e stile che sacrifichino la sua fisicità per evitare i commenti volgari degli haters online.