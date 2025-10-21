IT: Welcome to Derry, Sky porta l'incubo della serie a Milano

Esplora tutte le offerte Sky
IT: Welcome to Derry, Sky e NOW portano l'atmosfera da incubo della serie a Milano

Sabato 25 ottobre il Naviglio Grande si trasformerà nella cittadina maledetta teatro delle sparizioni della serie. Nel cuore della movida milanese, un’esperienza immersiva fra nostalgia e terrore

Sabato 25 ottobre Milano si risveglierà nel Maine del 1962. Sky e NOW portano infatti nel cuore della movida milanese l’universo di IT: Welcome to Derry, la nuova serie ambientata nei primi anni ’60 prequel dei due film di Andy Muschietti (IT e IT – Capitolo due) ispirati al celebre romanzo di Stephen King sul clown assassino che ama tormentare i bambini, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 27 ottobre.

Via alle 18

Dalle 18.00 fino a tarda sera, l’Alzaia Naviglio si trasformerà nella cittadina maledetta teatro delle sparizioni di bambini della serie HBO Original e Sky Exclusive: fra installazioni immersive, affissione misteriose, auto d’epoca, photoboot, tombini che nascondono inquietanti palloncini rossi e un bar ispirato ai vecchi diner americani, il ponte Alda Merini si trasformerà in un portale che collega la capitale lombarda all’immaginaria e solo apparentemente idilliaca Derry, la cittadina dove l’incubo è partito resa celebre dalla saga ispirata al romanzo dell’indiscusso maestro del terrore contemporaneo. Una enorme, imperdibile photo-opportunity per tutti quanti si troveranno a passare di lì, protagonisti di un’esperienza che mescolerà nostalgia e terrore.

Il cast della serie

Ambientato nell'universo di ITIT: Welcome to Derry è basato sul romanzo di Stephen King ed espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi IT e IT - Capitolo Due. Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

Produzione

La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.

