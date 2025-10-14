It: Welcome to Derry, il trailer red band vietato ai minori di 14 anni

Dall’universo di IT del maestro dell’horror Stephen King. La nuova attesissima serie HBO che espande il mondo dei due blockbuster di Andy Muschietti. E in occasione del debutto della serie prequel, dal 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, giovedì 23 e venerdì 24 alle 21:00 su Sky Cinema Suspense IT e IT: capitolo due

Disponibile il red band trailer, con scene esplicite vietate ai minori, di IT: Welcome to Derry, l’attesissima serie targata HBO e Sky Exclusive prodotta da Warner Bros. Television e ispirata a IT, il celebre romanzo del 1986 di Stephen King, maestro indiscusso dell’horror contemporaneo. In otto episodi, la serie debutterà il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Tornano i film IT e IT: capitolo due

E in occasione del debutto della serie prequel, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (e disponibili on demand e in streaming) andranno IT e IT: capitolo due, tratti dal celebre racconto di Stephen King, diretti da Andy Muschietti e distribuiti da Warner Bros. Pictures. Due grandissimi successi che hanno conquistato pubblico e critica con una storia indimenticabile di paura, amicizia e coraggio: nel primo capitolo un gruppo di ragazzini si allea per sconfiggere Pennywise, il clown colpevole delle sparizioni di bambini, mentre IT: capitolo due, con James McAvoy e Jessica Chastain, è il sequel ambientato 27 anni dopo.

IT: Welcome to Derry è stata sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti (IT, IT - Capitolo Due, The Flash) e Jason Fuchs (IT - Capitolo Due, Wonder Woman, Argylle). Andy Muschietti dirige diversi episodi della serie.

Dal genio di Stephen King

Ambientato nell'universo di IT di Stephen King, IT: Welcome to Derry è basato sul romanzo "IT" di King ed espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi "IT" e "IT - Capitolo Due".

Il cast

Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.