Euphoria, data di uscita e cast della stagione 3

La serie cult di Sam Levinson torna nel 2026 con otto nuovi episodi, un cast rinnovato e un tono più maturo. Zendaya guida ancora una volta il gruppo in un racconto che promette nuovi colpi di scena
È da poco apparso sui canali social ufficiali di HBO ed Euphoria un post che ha mandato in visibilio i fan: la serie tornerà con 18 nuovi membri nel cast e otto episodi inediti nella primavera del 2026. Tra i nomi di spicco figurano Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler ed Eli Roth, che si uniranno alle star già confermate della serie drammatica creata da Sam Levinson ambientata in un liceo e con protagonisti un gruppo di ragazzi alla ricerca di sé stessi.
I nuovi volti
Oltre ai quattro grandi nomi già citati la nuova stagione accoglierà Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon e Sam Trammell.
Già annunciati in precedenza anche Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten e Asante Blackk.
Grandi ritorni e assenze pesanti
Torneranno le star principali che hanno reso celebre la serie: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry e Colman Domingo.
Tra i personaggi ricorrenti confermati: Alanna Ubach (Suze), Daeg Faerch (Mitch), Melvin “Bonez” Estes (Bruce), Paula Marshall (Marsha), Sophia Rose Wilson (BB) e Zak Steiner (Aaron). Dominic Fike tornerà come Elliot, il giovane musicista tossicodipendente, mentre Nika King, nei panni di Leslie, la madre di Rue, sarà di nuovo presente dopo essere stata inizialmente esclusa dalla lista ufficiale del cast.
Non torneranno invece Austin Abrams e Algee Smith, né Storm Reid (Gia, la sorella di Rue), che aveva già confermato l’assenza del suo personaggio. Barbie Ferreira (Kat) ha lasciato la serie nell’agosto 2022, mentre Angus Cloud (Fezco) è scomparso tragicamente nel luglio 2023, a soli 25 anni.
La trama, dove eravamo rimasti e dove andremo
Euphoria continuerà a seguire le vite di un gruppo di giovani che orbitano attorno a Rue Bennett (Zendaya), una ragazza tossicodipendente alle prese con la riabilitazione, i drammi familiari e le relazioni complicate con amici e amori. Secondo le anticipazioni, la terza stagione potrebbe segnare un salto temporale rispetto agli eventi precedenti, spostando l’attenzione verso una fase più adulta dei protagonisti. Sam Levinson avrebbe scelto un tono più maturo e cupo, ispirato al cinema noir, con Rue al centro di una riflessione più profonda sui compromessi morali e sul significato della redenzione.
Tra scioperi e riscritture
La produzione della nuova stagione ha subito diversi rinvii, dovuti sia agli scioperi degli sceneggiatori (WGA) e degli attori (SAG-AFTRA), sia ai continui perfezionamenti della sceneggiatura da parte di Sam Levinson. Anche gli impegni cinematografici del cast, in particolare di Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi, hanno reso complessa la pianificazione delle riprese.
La terza stagione di Euphoria arriva a seguito di numerosi successi legati alle prime due stagioni che hanno totalizzato 25 nomination agli Emmy e 9 vittorie, diventando la serie HBO più vista tra quelle prive di elementi fantasy come draghi o zombie.
Novità anche sul piano produttivo
La quattro volte premio Oscar Colleen Atwood si unisce come co-produttrice e responsabile dei costumi, affiancata da Natasha Newman-Thomas. Francois Audouy sarà invece il nuovo scenografo. Alle musiche, il premio Oscar Hans Zimmer firmerà parte della colonna sonora, mentre Labrinth, autore delle musiche iconiche delle prime due stagioni, tornerà per contribuire con nuovi brani originali.
Le riprese della terza stagione sono iniziate nel febbraio 2025 a Los Angeles e si concluderanno entro l’autunno dello stesso anno. Il debutto ufficiale è previsto per la primavera del 2026, sempre su HBO e in streaming su Max.
