Sydney Sweeney avvistata con Jonathan Davino. Ritorno di fiamma?

Un pranzo con l'ex in abbigliamento casual

Sydney Sweeney e Jonathan Davino, il businessman e produttore cinematografico con cui ha condiviso gli ultimi sette anni, si sono rivisti a Los Angeles per un pranzo al Beverly Glen Deli. I due sono stati fotografati in compagnia del cane di lei, un'uscita in abbigliamento casual e occhiali da sole dalle lenti scure, un look che, però, ha catturato comunque l'attenzione dei paparazzi che hanno documentato l'apparizione della star con l'ex fidanzato con cui la storia si sarebbe conclusa da poco.

È passata solo una settimana da quando People ha pubblicato in esclusiva le dichiarazioni di una fonte che hanno fatto chiarezza sulle voci di rottura tra l'attrice e Davino.

I due, che erano prossimi all'altare, si sarebbero separati perché Sweeney non si sentiva più a suo agio in una relazione che era diventata complicata.

La star del grande e piccolo schermo sarebbe molto entusiasta dei progetti lavorativi in corso, dalle riprese della terza stagione di Euphoria al biopic su Christy Martin. Gli affari sentimentali non trovano posto in questa stagione così affollata di impegni.

Non erano vere neppure le chiacchiere su un presunto avvicinamento con Glen Powell, co-star di Sweeney in Tutti tranne te.

L'attrice si è effettivamente recata in Texas per partecipare al matrimonio della sorella dell'attore di Twisters ma tra di loro non c'è nulla trannne una bella amicizia. "Il tempismo è tutto", ha precisato Powell interrogato sulla natura del legame con l'attrice - come a dire che, in un momento diverso, la favola che hanno vissuto nella finzione della rom-com di successo poteva avere altri sviluppi ma non è andata così.

Sydney Sweeney si è sentita sopraffatta dalla pressione di una relazione che l'avrebbe condotta a un matrimonio. "Non si sentiva bene", ha detto la fonte a People.

Il pranzo con l'ex fidanzato difficilmente è indizio di un ritorno di fiamma.

La fonte prosegue precisando che l'attrice è "nel bel mezzo di questa carriera magica che poteva solo sognare pochi anni fa. Questo è ciò su cui vuole concentrarsi in questo momento".