Lizzo contro la pubblicità “razzista” di Sydney Sweeney

Lizzo risponde con ironia alla pubblicità controversa di American Eagle con Sydney Sweeney. Una parodia denim che diventa satira sociale e pone un’ombra sulla comunicazione di moda

È bastato un gioco di parole – “great jeans/genes” – per far esplodere la rete. Una réclame per American Eagle con Sydney Sweeney, bionda e con occhi azzurri, ha scatenato accuse di messaggi subliminali legati alla purezza genetica. Nel mirino: riferimenti vaghi a ideali eugenetici che molti hanno giudicato inaccettabili

Lizzo: denim, empowerment e un meme Non ha atteso: Lizzo ha risposto con una mossa elegante e tagliente. Ha pubblicato su Instagram una parodia perfetta: stessa posa di Sweeney, stessa mise denim, ma con una didascalia potente: “My jeans are black…” e la scritta “If the Democrats won the election”. Un colpo satirico che ridicolizza i giochi linguistici e richiama l’inclusione.

Il coro si allarga: Doja Cat e lo schermo sociale che arde Non è stata l’unica. Doja Cat ha affidato la replica al suo TikTok, mimando l’accento di Sweeney con ironia consumata. E così la campagna, nella sua apparente innocenza, è diventata un terreno di scontro culturale tra chi vedeva una provocazione razzista e chi considerava le critiche un eccesso.