Lizzo contro la pubblicità “razzista” di Sydney Sweeney: la satira che fa discutereSpettacolo ©Getty
Lizzo risponde con ironia alla pubblicità controversa di American Eagle con Sydney Sweeney. Una parodia denim che diventa satira sociale e pone un’ombra sulla comunicazione di moda
È bastato un gioco di parole – “great jeans/genes” – per far esplodere la rete. Una réclame per American Eagle con Sydney Sweeney, bionda e con occhi azzurri, ha scatenato accuse di messaggi subliminali legati alla purezza genetica. Nel mirino: riferimenti vaghi a ideali eugenetici che molti hanno giudicato inaccettabili
Lizzo: denim, empowerment e un meme
Non ha atteso: Lizzo ha risposto con una mossa elegante e tagliente. Ha pubblicato su Instagram una parodia perfetta: stessa posa di Sweeney, stessa mise denim, ma con una didascalia potente: “My jeans are black…” e la scritta “If the Democrats won the election”. Un colpo satirico che ridicolizza i giochi linguistici e richiama l’inclusione.
Il coro si allarga: Doja Cat e lo schermo sociale che arde
Non è stata l’unica. Doja Cat ha affidato la replica al suo TikTok, mimando l’accento di Sweeney con ironia consumata. E così la campagna, nella sua apparente innocenza, è diventata un terreno di scontro culturale tra chi vedeva una provocazione razzista e chi considerava le critiche un eccesso.
American Eagle incassa e risponde
American Eagle non ha ceduto di un millimetro alla pressione: ha difeso la campagna spiegando che l’intento era celebrare lo stile individuale, non discutere di genetica. Ha rilanciato altri visual del brand con modelli più rappresentativi della diversità e osservato comunque un aumento delle vendite dopo l’uscita dell’ad. Questa volta, un paio di jeans – e un slogan mal calibrato – hanno dato il là a uno scontro di significati. Lizzo ha trasformato la polemica in una dichiarazione: la moda può divertire, ma non può ignorare le sfumature culturali che la attraversano. E mentre il brand naviga tra profitto e reputazione, il meme di Lizzo resta: denim che parla di identità, resistenza e inclusione.