Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lizzo contro la pubblicità “razzista” di Sydney Sweeney: la satira che fa discutere

Spettacolo
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

©Getty

Lizzo risponde con ironia alla pubblicità controversa di American Eagle con Sydney Sweeney. Una parodia denim che diventa satira sociale e pone un’ombra sulla comunicazione di moda

È bastato un gioco di parole – “great jeans/genes” – per far esplodere la rete. Una réclame per American Eagle con Sydney Sweeney, bionda e con occhi azzurri, ha scatenato accuse di messaggi subliminali legati alla purezza genetica. Nel mirino: riferimenti vaghi a ideali eugenetici che molti hanno giudicato inaccettabili

Lizzo: denim, empowerment e un meme 

Non ha atteso: Lizzo ha risposto con una mossa elegante e tagliente. Ha pubblicato su Instagram una parodia perfetta: stessa posa di Sweeney, stessa mise denim, ma con una didascalia potente: “My jeans are black…” e la scritta “If the Democrats won the election”. Un colpo satirico che ridicolizza i giochi linguistici e richiama l’inclusione.

Il coro si allarga: Doja Cat e lo schermo sociale che arde

Non è stata l’unica. Doja Cat ha affidato la replica al suo TikTok, mimando l’accento di Sweeney con ironia consumata. E così la campagna, nella sua apparente innocenza, è diventata un terreno di scontro culturale tra chi vedeva una provocazione razzista e chi considerava le critiche un eccesso.

American Eagle incassa e risponde

American Eagle non ha ceduto di un millimetro alla pressione: ha difeso la campagna spiegando che l’intento era celebrare lo stile individuale, non discutere di genetica. Ha rilanciato altri visual del brand con modelli più rappresentativi della diversità e osservato comunque un aumento delle vendite dopo l’uscita dell’ad. Questa volta, un paio di jeans – e un slogan mal calibrato – hanno dato il là a uno scontro di significati. Lizzo ha trasformato la polemica in una dichiarazione: la moda può divertire, ma non può ignorare le sfumature culturali che la attraversano. E mentre il brand naviga tra profitto e reputazione, il meme di Lizzo resta: denim che parla di identità, resistenza e inclusione.

Spettacolo: Ultime notizie

Lizzo contro la pubblicità “razzista” di Sydney Sweeney

Spettacolo

Lizzo risponde con ironia alla pubblicità controversa di American Eagle con Sydney Sweeney. Una...

Ed Sheeran, è uscito il singolo A Little More. Nel video Rupert Grint

Musica

Il brano anticipa l’album Play, in uscita il 12 settembre. Il videoclip segna la seconda...

Lazza infiamma Lecce: la possibile scaletta del live

Musica

Lazza arriva all’Oversound Music Festival di Lecce l’8 agosto portando l’energia del suo Locura...

Aspettando X Factor 2025, il karaoke dei giudici. Video

TV Show sky uno

Le lunghe attese durante le selezioni sono un’occasione troppo ghiotta, ed ecco le performance...

Rita Ora, tutta la luce di “Joy” per Love Is Blind UK

Musica

Il nuovo singolo di Rita Ora, scritto per la seconda stagione di Love Is Blind UK, è un inno alla...

Spettacolo: Per te