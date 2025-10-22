Euphoria 3 arriverà in tv nella primavera del prossimo anno ma è inutile dire che tra gli appassionati della serie televisiva HBO che in Italia è stata trasmessa in esclusiva da Sky e Now, la febbre da nuova stagione è già altissima da molto tempo. Dell'atteso terzo ciclo di episodi ha parlato con grande entusiasmo anche Jacob Elordi che è tornato sul set per calarsi nei panni del personaggio che gli ha dato la fama internazionale: Nate Jacobs . Anche lui ne sa poco degli sviluppi della storia perché ha lavorato alla sua storyline senza conoscere nei dettagli ciò che succede agli altri personaggi della storia.

Elordi sulla nuova stagione: "Al pubblico piacerà parecchio"

Jacob Elordi è certamente una delle star del momento. Impegnato da mesi col press tour di Frankenstein di Guillermo Del Toro, presto al cinema e in streaming su Netflix, l'attore tornerà presto a girare il mondo per presentare al pubblico un'altra importante produzione: Cime Tempestose di Emerald Fennell.

Subito dopo sarà il turno di Euphoria 3, atteso dal pubblico dello show almeno dal 2022, ovvero dalla messa in onda della seconda stagione.

Lo show di Sam Levinson ha molto ancora da dire e questa terza stagione, caratterizzata da un salto temporale, incuriosisce anche i suoi protagonisti. Elordi ha confermato di sapere molto poco di ciò che succederà perché lui ha lavorato in maniera quasi autonoma rispetto agli altri membri del cast.

"Non so cosa stiano facendo gli altri. Ho avuto una storyline molto personale, quindi scoprirò tutto guardando la serie come un fan. Non vedo l’ora", ha detto l'australiano a Variety in occasione dell'Academy Museum Gala a cui ha partecipato nei giorni scorsi.

Bocche cucite dal cast sulle evoluzioni del racconto. Elordi, dal canto suo, ha potuto anticipare che ciò che ci attende sarà "incredibile".

"È stato incredibilmente liberatorio. Ho potuto interpretare qualcosa di diverso da ciò che avevo fatto prima”, ha specificato Elordi. E sul creatore Sam Levinson ha aggiunto: "Ha costruito qualcosa di intelligente ed incredibilmente cinematografico. Al pubblico piacerà parecchio".