Arriverà tra non molto nelle sale italiane Una di Famiglia - The Housemaid, un film che segna il grande ritorno al thriller psicologico, genere così amato nei Nineties. E le scorse ore è uscita ufficiale del film, che potete guardare nel video che trovate in alto, nella clip in testa a questo articolo.

Il cinema statunitense torna a flirtare con i codici dei thriller psicologici che hanno dominato gli anni Novanta, appunto, e lo fa riportando al centro della scena un volto ormai onnipresente nella produzione contemporanea: Sydney Sweeney. A partire dal 1° gennaio, Una di Famiglia - The Housemaid approderà nelle sale italiane distribuito da 01 Distribution, affiancando alla lanciatissima attrice un cast che comprende Amanda Seyfried e Brandon Sklenar.

Il film si inserisce in quella tradizione narrativa fatta di tensioni domestiche, doppi giochi e identità che si sgretolano dietro le apparenze.

Il ritorno a un immaginario anni Novanta

Rileggendo la storia di Una di Famiglia - The Housemaid, tornano alla mente titoli diventati paradigmatici negli anni Novanta, opere che hanno ridefinito il concetto di inquietudine domestica e che spesso hanno consegnato alle attrici protagoniste ruoli memorabili. Come fa notare Federico Gironi sul sito di Coming Soon, è lo stesso solco in cui si collocavano La mano sulla culla di Curtis Hanson, recentemente riproposto in una nuova versione disponibile su Disney+, o Inserzione pericolosa, anch’esso in procinto di essere rifatto. La struttura tipica di quei film – sospesa tra seduzione accennata, ambiguità dei comportamenti e luoghi familiari che si rivelano improvvisamente minacciosi – sembra riaffiorare in questa nuova produzione.

E alla fine una delle opere che hanno contribuito a far emergere Sydney Sweeney, ossia The Voyeurs, condivide una parentela ideale proprio con quel filone, pur articolandosi lungo una traiettoria più recente. Ora l’attrice torna nelle sale italiane, dal 1° gennaio, con Una di Famiglia - The Housemaid insieme ad Amanda Seyfried, Brandon Sklenar e con la presenza di Michele Morrone. Il film arriverà nel nostro Paese grazie a 01 Distribution.



Un progetto guidato da Paul Feig

La produzione del film Una di Famiglia - The Housemaid porta la firma di Paul Feig, già noto per Un piccolo favore, qui alle prese con un adattamento ispirato al bestseller di Freida MacFadden. La storia, raccontata come una discesa progressiva in un labirinto di doppi fondi psicologici, esplora un mondo in cui l’eleganza e il controllo sociale mascherano pulsioni e fragilità pronte a emergere. È un universo di tensione, desiderio e manipolazione, dove l’illusione della perfezione si infrange nella quotidianità ovattata dell’alta società.

Come recita la presentazione ufficiale: “Sydney Sweeney e Amanda Seyfried sono le protagoniste di Una di famiglia, il nuovo thriller psicologico diretto da Paul Feig (Un piccolo favore) e ispirato all’omonimo bestseller di Freida MacFadden. Un racconto di tensione, desiderio e inganni ambientato nel cuore dell’alta società, dove niente è come sembra e la perfezione è solo apparenza”.

La trama: l’inganno dietro la facciata impeccabile

Nel film Una di Famiglia - The Housemaid, al centro del racconto c’è Millie (Sydney Sweeney), una giovane donna che tenta di lasciarsi alle spalle un passato ingombrante. La sua occasione di rinascita sembra presentarsi quando ottiene un impiego come domestica nella lussuosa residenza di Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Quello che appare come un punto di svolta, quasi un lavoro ideale capace di restituirle stabilità e sicurezza, assume però rapidamente un’altra forma.

Il profilo elegante della villa nasconde infatti un intrico di dinamiche sottili, un territorio dove il potere si esercita attraverso seduzione, segreti e silenzi strategici. Come specifica la sinossi ufficiale: “Millie (Sydney Sweeney), giovane donna in fuga dal proprio passato, accetta un lavoro come domestica nella sfarzosa villa di Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar)”. E ancora: “Quello che inizialmente appare come il lavoro dei sogni e l’opportunità per ricominciare, si trasforma rapidamente in un sottile gioco fatto di segreti, seduzione, scandali e potere.”

In questo ambiente ovattato e inquietante, la vulnerabilità dei personaggi e le loro zone d’ombra diventano parte della stessa architettura narrativa: “Dietro le porte chiuse della casa Winchester, nessuno è davvero al sicuro e tutti nascondono un segreto”.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Una di Famiglia - The Housemaid nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

