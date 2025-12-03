The Housemaid, la première a NY con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried

The Housemaid, Sydney Sweeney e Amanda Seyfried dive all'anteprima del film a New York
Le due star statunitensi hanno rubato la scena alla proiezione newyorkese del thriller diretto da Paul Feig che le vede antagoniste in una trama avvincente e ricca di colpi di scena. Con loro anche Brendon Sklenar, interprete del ruolo maschile principale, e Michele Morrone, che è stato già diretto da Feig nel sequel di "Un piccolo favore". La pellicola, che debutterà nelle sale americane il 1°gennaio, arriverà nello stesso giorno anche in Italia
A cura di Vittoria Romagnuolo