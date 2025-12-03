The Housemaid, la première a NY con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried

1/14 ©Getty

A meno di un mese dall'uscita al cinema di The Housemaid (che arriverà il Italia come The Housemaid - Una di famiglia), è tempo di special screening a New York del film diretto da Paul Feig e prodotto da Lionsgate. Il cast e i realizzatori del film hanno sfilato e posato sul tappeto rosso del 787 Seventh Ave. L'allestimento include anche un grande albero di Natale scintillante, del resto, il thriller sarà uno dei film in programmazione nelle sale del periodo delle feste. In Italia e negli Stati Uniti è atteso per il 1° gennaio.

