The Housemaid, la première a NY con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried

The Housemaid, Sydney Sweeney e Amanda Seyfried dive all'anteprima del film a New York

Cinema fotogallery
14 foto
©Getty

Le due star statunitensi hanno rubato la scena alla proiezione newyorkese del thriller diretto da Paul Feig che le vede antagoniste in una trama avvincente e ricca di colpi di scena. Con loro anche Brendon Sklenar, interprete del ruolo maschile principale, e Michele Morrone, che è stato già diretto da Feig nel sequel di "Un piccolo favore". La pellicola, che debutterà nelle sale americane il 1°gennaio, arriverà nello stesso giorno anche in Italia

A cura di Vittoria Romagnuolo

