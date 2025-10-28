Spike Lee ospite d’onore al Torino Film Festival 2025

La kermesse cinematografica torinese si prepara ad accogliere uno dei più grandi protagonisti della settima arte contemporanea: il maestro indiscusso del cinema statunitense sarà ospite d’onore della manifestazione e riceverà la prestigiosa Stella della Mole



Il Torino Film Festival 2025 si prepara a vivere un momento storico, annunciando la partecipazione di uno dei più grandi protagonisti della settima arte contemporanea: Spike Lee. Il celebre regista, sceneggiatore e produttore statunitense, noto per il suo approccio innovativo e profondamente sociale al cinema, sarà ospite d’onore della manifestazione e riceverà la prestigiosa Stella della Mole, il riconoscimento simbolo del festival riservato alle personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema mondiale. Con questa importante iniziativa, il festival torinese intende rendere omaggio al genio creativo di Spike Lee, il cui lavoro ha saputo coniugare arte e impegno civile, affrontando temi di grande rilevanza sociale come razzismo, ingiustizia e marginalizzazione. La presenza del cineasta newyorkese segna un momento di grande prestigio per il Torino Film Festival, consolidandone il ruolo di piattaforma culturale di respiro internazionale e di punto di riferimento per appassionati e professionisti del cinema. Durante la manifestazione, sono attese proiezioni speciali dei suoi film più celebri, incontri con il pubblico e dibattiti sul suo contributo innovativo al linguaggio cinematografico, offrendo così agli spettatori un’occasione unica per confrontarsi con una delle voci più originali e influenti del cinema contemporaneo. Il Torino Film Festival 2025 conferma così la sua vocazione di celebrare i grandi maestri della settima arte, unendo passione, cultura e intrattenimento in un evento capace di valorizzare il cinema sotto ogni aspetto.

Un tributo al talento e all’impegno civile Dopo aver annunciato la partecipazione di Vanessa Redgrave e Juliette Binoche, il Torino Film Festival arricchisce ulteriormente il suo parterre di ospiti con l’arrivo di Spike Lee, regista, sceneggiatore, produttore e attore tra i più influenti del panorama mondiale. Vincitore di due premi Oscar, Lee ha costruito un percorso artistico capace di coniugare la forza espressiva dell’immagine cinematografica con una lucida analisi delle tensioni sociali e razziali che attraversano gli Stati Uniti. Autore di opere fondamentali come Fa’ la cosa giusta, Inside Man e BlacKkKlansman, il regista newyorkese ha dato voce alle contraddizioni della società americana con uno stile che mescola provocazione, ironia e intensità drammatica. Il suo cinema è da sempre un terreno di riflessione politica, ma anche un’esplorazione poetica delle passioni umane e delle dinamiche di potere che definiscono il nostro tempo. Approfondimento Juliette Binoche al Torino Film Festival, debutto alla regia e premio

L’anteprima nazionale di Highest 2 Lowest In occasione del festival, Spike Lee presenterà in anteprima nazionale il suo più recente lavoro, Highest 2 Lowest, distribuito in piattaforma nel settembre scorso. Il film segna la quinta collaborazione del regista con Denzel Washington e si propone come una nuova dimostrazione della sua capacità di fondere linguaggio visivo, denuncia sociale e visione artistica in un racconto di grande impatto. Attraverso Highest 2 Lowest, Lee conferma il suo ruolo di narratore lucido e appassionato della realtà contemporanea, capace di intrecciare impegno civile e sensibilità estetica senza rinunciare alla potenza emotiva del racconto cinematografico. Approfondimento Highest 2 Lowest, colonna sonora di A$AP Rocky per film di Spike Lee

Le parole di Giulio Base Il direttore del Torino Film Festival, Giulio Base, ha espresso la sua ammirazione per l’autore con parole di profondo riconoscimento.

“Consegnare la Stella della Mole a Spike Lee significa celebrare un pioniere: il primo grande regista afroamericano ad aver portato la sua voce radicale e inconfondibile nel cuore del cinema mainstream mondiale, mantenendone intatta la forza”, così ha esordito Base. “Nei suoi film convivono rigore e passione, politica e musica, rabbia e poesia. Nelle volte in cui l’ho incontrato, dietro l’autore immenso ho trovato un uomo dalla simpatia luminosa, capace di accoglierti con una risata franca: un maestro che sa unire profondità e leggerezza”. Un tributo che sottolinea non solo la statura artistica di Spike Lee, ma anche la sua capacità di coniugare umanità e visione, impegno e leggerezza, in un equilibrio raro nel panorama cinematografico internazionale. Approfondimento Highest 2 Lowest, trailer del film di Spike Lee con Denzel Washington