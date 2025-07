Torino Film Festival, la 43esima edizione dedicata a Paul Newman

A campeggiare sul manifesto di questa edizione del Festival una foto intensa scattata a Newman nel 1981, sul set di Diritto di cronaca, film diretto da Sydney Pollack. "In solida continuità col nuovo percorso tracciato dal Tff, dopo il centenario di Marlon Brando celebrato nella scorsa edizione - spiega il direttore del Torino Film Festival Giulio Base - è venuto naturale volgere lo sguardo a Paul Newman, di cui ricorre a sua volta il centenario. Uno più bravo dell'altro, uno più bello dell'altro, amici e rivali: un passaggio di testimone quasi obbligato fra due giganti che hanno scolpito l'immaginario collettivo e condiviso l'impegno nelle grandi battaglie per i diritti umani e contro le discriminazioni razziali".

Base prosegue: "Ora la scena è tutta per Paul Newman, per la sua recitazione magnetica e per quei suoi occhi limpidi e inquieti e che sono ancora capaci di parlarci, proprio come fanno dal manifesto scelto".