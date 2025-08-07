Highest 2 Lowest, colonna sonora di A$AP Rocky per film di Spike Lee

La colonna sonora include anche brani della cantante britannico-statunitense Aiyana-Lee , che dopo essere stata scoperta su Instagram da Spike Lee, debutta inoltre nel film come attrice. “Highest 2 Lowest è un viaggio emozionante e trionfale. Un viaggio radicato nella vulnerabilità e nella speranza. È una canzone e una storia che mi sta a cuore e che dimostra che anche nei momenti più bui, la luce trova sempre la sua strada”, ha dichiarato. Altri brani sono invece composti, tra gli altri, dal cantautore Jensen McRae , dalla jazz band Fergus McCreadie Trio guidata dal pianista scozzese McCreadie e scoperta anch’essa sui social dal regista, e dal compositore statunitense Howard Drossin .

LA TRAMA

Il thriller originale di Akira Kurosawa racconta la storia di Kingo Gondo, dirigente di un’azienda di scarpe in Giappone che diventa vittima di estorsione quando Shinichi, il figlio del suo autista Aoki, viene rapito per errore e tenuto in ostaggio al posto di Jun, il suo vero figlio. Il nuovo film di Spike Lee, che lo scorso maggio ha debuttato Fuori Concorso al Festival di Cannes 2025, presenta una trama simile. Stavolta il protagonista è però David King (Denzel Washington), capo dell’etichetta discografica in crisi Stackin’ Hits Records, che nuovamente deve affrontare il rapimento del figlio del suo autista (Jeffrey Wright) in un campo da basket a causa di uno scambio di identità con il suo vero figlio, David. Altro personaggio fondamentale è Yung Felon (A$AP Rocky), un aspirante rapper che vuole farsi notare dal proprio idolo e che infine si trasforma in un rapitore. Il cast include anche Ilfenesh Hadera, Dean Winters, John Douglas Thompson e Ice Spice. “Sì, non sottovalutate A$AP”, ha recentemente detto il regista, ospite in una puntata di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “In questo film, Denzel e A$AP si affrontano... Ho fatto cinque film con Denzel, e spesso, quando è in scena con qualcuno, le altre persone si sentono sopraffatte. È uno dei più grandi attori viventi, ma A$AP non ci stava”. Il film riunisce per la prima volta Spike Lee e Denzel Washington dall’ultimo lavoro girato insieme, Inside Man del 2006, e segna sia la quinta collaborazione tra il registe e l'attore, sia il sesto debutto del cineasta nella Selezione Ufficiale sulla Croisette, che lui aveva affrontato per la prima volta 36 anni con la presentazione in anteprima in Concorso per la Palma d’Oro della pellicola Fa’ la cosa giusta.