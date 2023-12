Rihanna: "ASAP Rocky? Un padre amorevole. I figli ossessionati da lui"

ASAP Rocky, un padre “paziente e amorevole”

Quando Rihanna si mostra in pubblico il clamore è sempre quello degli anni d'oro in cui sfornava una hit dopo l'altra. Se sotto il profilo dello stile nulla sembra essere cambiato - la cantante resta sempre una delle fashion icon più influenti dello showbiz e il look dai toni viola sfoggiato per l'evento Fenty X Puma ne è una chiara prova - molto diverso è l'approccio ai microfoni ai quali la stella della musica si racconta aggiornando i suoi numerosissimi fan su come procede la sua vita ora che ha due figli che l'aspettano a casa.

Rihanna adora essere genitore insieme ad ASAP Rocky che coi bambini “è un vero leader, paziente e amorevole”, ha detto. Ai giornalisti presenti al lancio del suo ultimo drop di sneakers, una rivisitazione in chiave pop di un classico del repertorio di stringate Puma, Rihanna ha offerto uno stralcio della sua quotidianità.

I bambini, che hanno un anno e mezzo e quattro mesi (il più piccolo è nato lo scorso agosto), sono completamente rapiti dal papà e anche lei, ammette, lo ama in maniera diversa da quando sono una famiglia.

Sembra proprio che per la cantante di Barbados questo sia davvero un periodo felice e lo dimostra il buonumore con cui scherza con i fotografi e la stampa presente all'evento. E la musica? Non può rivelate tutto, dice, ma conferma che non tutti i progetti sono fermi. Il riferimento è alle ultime notizie divulgate in merito a un nuovo album (anzi due) e a un tour mondiale di cui si era parlato proprio questo autunno.