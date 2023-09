Rihanna, A$AP Rocky e le prime foto del figlio Riot Rose

Spettacolo

Da Rihanna a Kylie Jenner, come vestirsi in gravidanza

L'arrivo di un bebè per una star è diventato un momento da vivere pubblicamente, un'occasione per mostrare ai fan e ai media un lato inedito di sé che spesso si esprime anche attraverso gli abiti, non sempre fedeli al tradizionale guardaroba premaman. Ecco il maternity style delle dive da red carpet a cominciare da quelle che partoriranno in questa stagione a cura di Vittoria Romagnuolo

La maternità delle star fa notizia, oggi più di ieri. Lo sa bene Rihanna le cui apparizioni da ormai due anni sono praticamente sempre associate al pancione. Al cinquantasettesimo Super Bowl, dove è stata protagonista dell'halftime show, la cantante ha adottato un look con pancia in primo piano, rivelatore delle rotondità della sua seconda gravidanza. Il pezzo chiave dell’outfit con tuta è un top bustier rigido firmato Loewe che col suo design unico ha messo ancora più in risalto l'addome

Rihanna ha amato mostrarsi col pancione durante la sua prima gravidanza affermando che la maternità per lei non comporta la rinuncia alla femminilità e alla seduzione. Baby bump protagonista assoluta anche agli Oscar del 2023 caratterizzati da due cambi d'abito. Notevole quello in mesh e pelle intrecciata della Maison Alaïa sfoggiato dalla popstar per il red carpet di apertura con le rotondità visibili in trasparenza grazie a un design con oblò frontale