Rihanna ha amato mostrarsi col pancione durante la sua prima gravidanza affermando che la maternità per lei non comporta la rinuncia alla femminilità e alla seduzione. Baby bump protagonista assoluta anche agli Oscar del 2023 caratterizzati da due cambi d'abito. Notevole quello in mesh e pelle intrecciata della Maison Alaïa sfoggiato dalla popstar per il red carpet di apertura con le rotondità visibili in trasparenza grazie a un design con oblò frontale

