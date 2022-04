Adriana Lima incinta, la sfilata per Alexander Wang

La top model brasiliana, mostrando in passerella il suo pancione di sette mesi, è la perfetta rappresentante del nuovo stile del designer statunitense votato a una femminilità super provocante Condividi

Il mondo della moda festeggia il ritorno di Alexander Wang che ha presentato al pubblico la sua nuova collezione per l'inverno 2022/23. Il designer statunitense di origini asiatiche, assente dai calendari dal 2019, è stato celebrato in passerella da alcune delle top model più celebri degli ultimi decenni tra cui Adriana Lima, che è tornata a sfilare incinta di sette mesi con un look che ha rubato l'attenzione di tutti: hairstyle effetto bagnato, rossetto scuro, total black, cuissardes, e un minidress con oblò frontale che metteva in evidenza il pancione.



Adriana Lima in passerella col pancione approfondimento Nascite 2022, i VIP che diventeranno mamme e papà quest’anno. FOTO Adriana Lima, splendida con le rotondità della sua terza gravidanza, sotto i riflettori della Chinatown di Los Angeles, è l'emblema della femminilità spavalda della nuova collezione concepita da Alexander Wang che ha presentato al pubblico il nuovo corso del suo brand, ancora più orientato all'esaltazione di una donna provocante e contemporanea. Wang, che ha basato la sua popolarità sui nuovi media che hanno storicamente dato grande risalto alle sue collezioni, sempre molto attuali e composte da capi e accessori super desiderati, per il suo comeback ha puntato sulla risonanza delle top che, ogni volta che appaiono sulle passerelle, fanno letteralmente esplodere i social. A sfilare non c'è solo la Lima: sul velluto rosso della passerella dell'evento che esalta l'immaginario asiatico ci sono anche Candice Swanepoel e Alessandra Ambrosio, entrambe super fotografate, merito anche dei look a vita bassa, dei tacchi vertiginosi e dei cut-out estremi che caratterizzano i capi del prossimo inverno.

Il ritorno alla moda di Alexander Wang approfondimento Le modelle che hanno fatto la storia di Victoria's Secret Adriana Lima, quarant'anni e una carriera ancora molto lunga davanti a sé, non ha mancato l'appuntamento con una delle sfilate più attese della stagione che, sia sotto il profilo dello stile che sotto quello dello spettacolo visivo, non ha tradito le aspettative degli osservatori che attendevano con ansia il ritorno di Wang. Come è noto, l'ex enfant prodige della moda a stelle e strisce nelle ultime stagioni si è tenuto ai margini delle passerelle a seguito di pesanti accuse di molestie sessuali mosse contro di lui da alcuni modelli. Lo stilista, che vanta una notevole carriera nella moda, tra cui si annovera anche una prestigiosa esperienza da Balenciaga, si è difeso strenuamente dalle accuse giudicandole grottesche e senza fondamento.