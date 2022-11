Michelle Williams di nuovo mamma: è nato il suo terzo figlio

La quarantaduenne è stata vista a passeggio per le strade di New York col bambino in grembo. Con lei, il marito e padre del nuovo arrivato, Thomas Kail Condividi

Michelle Williams ha partorito ed è più felice che mai, come provano gli scatti che la ritraggono sorridente e rilassata per le strade della Grande Mela con suo marito, il regista Thomas Kail.

L'attrice, che a settembre aveva posato per i fotografi del Toronto Film Festival col pancione, ha dato alla luce il suo terzo figlio a due anni di distanza dall'arrivo del suo secondogenito, nato durante il lockdown.



Il bebè è nato ad ottobre approfondimento Michelle Williams abbandona film ispirato alla morte di Heath Ledger Nonostante la ben nota riservatezza a proposito della sua vita privata, Michelle Williams non può nascondere la gioia dell'arrivo del terzo figlio che deve essere nato proprio nel mese di ottobre.

La star di Marilyn, al cinema con The Fabelmans, l'ultima fatica di Steven Spielberg, ha portato a spasso in un marsupio il bebè di cui non si conosce ancora il sesso e neppure il nome per le vie di New York illuminata dal tiepido sole di ottobre.

Gli scatti, apparsi sul Daily Mail, mostrano la normalità di una passeggiata in famiglia: protagonisti, la neo-mamma col bambino e il papà Thomas Kail con cui l'attrice è sposata da un paio di anni - anche in quel caso, la cerimonia fu segreta.

La coppia, che già condivide un figlio, Hart, nato nel 2020, aveva accolto con entusiasmo la notizia della nuova gravidanza, commentata dalla Williams su Variety come “una vera gioia”.

La rinascita di Michelle Williams GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Affiatati ma sempre sobri, l'attrice e il regista televisivo e teatrale sono apparsi in pubblico per la prima volta come coppia nel 2020 quando lei era già incinta. Nella stessa stagione erano comparsi gli anelli sugli anulari, prova che i due si erano scambiati le promesse senza clamore, in netta controtendenza con l'abitudine hollywoodiana di fare le cose in grande.

Con l'arrivo del nuovo bambino la famiglia di Michelle Williams si allarga ulteriormente. La star di Dawson's Creek, come è noto, è madre di una prima figlia, Matilda, figlia di Heath Ledger, oggi diciassettenne.

I dolori del passato non hanno impedito all'attrice pluricandidata agli Oscar e vincitrice di un Golden Globe di vivere una nuova stagione felice che si concretizza adesso che ha compiuto quarantadue anni.