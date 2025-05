Met Gala 2025, i grandi assenti. Da Ariana Grande a Blake Lively

La vera notizia del Met Gala 2025? La terza gravidanza di Rihanna. Ma, a far parlare, sono stati anche i più che illustri assenti. Kylie Jenner e Hailey Bieber sono arrivate senza i loro partner, Blake Lively e Ariana Grande hanno dato forfait (e non sono state le uniche). Andiamo a scoprire chi non c'era all'ambitissimo evento

Al Met Gala, l'evento fashion (e glamour) dell'anno, fanno parlare certamente i presenti (vedi alla voce Rihanna, che ha colto l'occasione per annunciare la sua terza gravidanza). Ma fanno parlare anche gli assenti. Perché Blake Lively e Ariana Grande erano assenti? E per quale motivo Hailey Bieber e Kylie Jenner si sono presentate senza i loro partner? Cerchiamo di scoprirlo.

Blake Lively

Blake Lively, il cui film Un altro piccolo favore è uscito in streaming l'1 maggio, ha saltato il Met Gala per il terzo anno consecutivo. Tutto fa pensare che il motivo risieda questa volta nella battaglia legale in corso con l'attore Justin Baldoni, co-protagonista di It Ends With Us.

Ariana Grande

Tra i grandi assenti al Met Gala 2025 troviamo anche Ariana Grande. La star ha calcato il red carpet dell'evento solamente due volte: col suo debutto memorabile nel 2018 e poi nel 2024, quando è tornata come performer. Tuttavia, gli ultimi mesi sono stati per lei particolarmente impegnativi (tra i premi ricevuti e la prossima uscita di Wicked - Parte 2), motivo per cui potrebbe aver deciso di mantenere un profilo basso e di recuperare le energie.

Taylor Swift

L'assenza di Taylor Swift al Met Gala 2025, in realtà, non è proprio una notizia: al celebre evento, manca infatti da nove anni. Alcune fonti hanno svelato a TMZ che, questa volta, non ce l'ha fatta a partecipare per via di impegni presi in precedenza. L'ultima volta in cui Swift ha calcato il blue carpet e salito le leggendarie scale del Met è stato nel 2016, quando ha incontrato il suo ex fidanzato Joe Alwyn (come raccontato nel suo singolo Dress). Tuttavia, i fan si aspettavano di vederla tornare al fianco di Travis Kelce.

LeBron James

LeBron James dovrà aspettare un altro anno per debuttare al Met Gala. Il cestista professionista, che era anche presidente onorario del comitato organizzatore del Met Gala 2025, ha annunciato poche ore prima dell'evento che non avrebbe partecipato a causa dell'infortunio al ginocchio subito la scorsa settimana, quando i Los Angeles Lakers hanno perso contro i Minnesota Timberwolves nei playoff NBA.