Quando non è sul set, non è difficile trovare Timothée Chalamet tra gli spalti di un evento sportivo delle sue squadre del cuore, lo sanno bene i fan dell'attore che, ormai lo tengono d'occhio per molte ragioni, non ultima la sua storia d'amore con Kylie Jenner. Il divo di Hollywood e l'imprenditrice e star del reality The Kardashians, insieme da due anni, sono più affiatati che mai e la loro recente apparizione sugli spalti della Crypto.com Arena di Los Angeles lo conferma. Sempre a proprio agio davanti a fotografi e telecamere, i due si sono lasciati trasportare dalle emozioni del match . Sempre rivolgendo attenzioni l'uno all'altra.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono decisamente la coppia del momento , lo conferma la gran quantità di foto e video che, puntualmente, compare online a ogni apparizione dei due innamorati. Dopo aver rubato la scena al primo weekend del Coachella , evento a cui hanno partecipato entrambi mescolandosi al pubblico e alle star presenti , i due sono tornati in pubblico per la partita tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. Seduti in prima fila , praticamente bordocampo, Chalamet e Jenner sono stati al centro della scena . Il loro accanimento per il match (che ha visto sconfitti ed eliminati i Lakers) non è passato inosservato. L'incontro è andato avanti accompagnato dagli applausi e dalle grida di incitamento dei due agli atleti in campo. I fotografi si sono divertiti a immortalarli nei momenti più esaltanti della sfida. Anche nel tifo, i due sono apparsi in grande sintonia.

Baci e tenerezze con Kylie Jenner a bordocampo



Timothée Chalamet, che ha appena concluso la stagione di A Complete Unknown, la pellicola su Bob Dylan per cui ha sfiorato l'Oscar come Migliore attore, non rinuncia alle sue passioni quando e lontano dal set e sempre più spesso, ai tornei di tennis e alle partite di basket, si fa accompagnare da Kylie Jenner, la sua partner dalla primavera del 2023, che lo segue praticamente ovunque.

La loro unione resiste alla prova del tempo e ai periodi in cui lui è impegnato a girare lontano dagli Stati Uniti. Lei lo raggiunge tutte le volte che può.

A inizio anno, dopo aver partecipato ai Golden Globes seduta accanto a lui, è volata a Berlino per accompagnarlo nel tour promozionale della pellicola di James Mangold. Poi ci sono stati gli Oscar, dove erano seduti in prima fila.

Nel mezzo, tante altre uscite di coppia, tutte caratterizzate da tenerezze, abbracci, scambi di baci, manifestazioni spontanee di affetto che non temono la presenza di obiettivi fotografici e telecamere.

Alla Crypto.com Arena si sono concessi parecchio l'uno all'altra ma per i loro fan non è una novità. I due fanno sul serio, a quanto pare, anche se non hanno sfilato ancora su un tappeto rosso insieme.

I fan sperano nel Met Gala, che si terrà a brevissimo a New York. Kylie Jenner è una veterana dell'evento, Chalamet è stato invitato una sola volta ma la centralità nello showbiz di entrambi fa ben sperare nella possibilità che tutti e due siano nella lista degli invitati del prossimo 5 maggio.

Per ora, i due si concedono abiti ultra casual, in linea con lo stile di ciascuno e perfetti per l'evento sportivo. Ai loro fan piacciono così: semplici, spontanei e innamorati.