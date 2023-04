Timothée Chalamet e Kylie Jenner stanno davvero insieme?

Tra i tanti quesiti che si moltiplicano sulle colline di Hollywood, uno in particolare tiene banco da settimane tra gli appassionati di star e vip: Timothée Chalamet e Kylie Jenner sono davvero una coppia ? Se sì, i due diretti interessati stanno facendo di tutto per coprire le loro tracce al punto da rinunciare (lui) agli ambitissimi concerti del primo fine settimana del Coachella Valley Music and Arts Festival iniziato lo scorso 14 aprile e ai quali la Jenner, che ha partecipato, è stata una osservata speciale.

Nessuna conferma dal weekend di musica nel deserto di Coachella al quale hanno partecipato alcuni dei più noti artisti del panorama musicale globale e - in qualità di pubblico - un gran numero di volti noti dello showbiz. Kylie Jenner , probabile ultima fiamma di Timothée Chalamet, non si è sottratta alla curiosità di fan e fotografi e ha provveduto a su volta a dare testimonianza fotografica del suo passaggio all'evento musicale con un post su Instagram in cui figura in compagnia della sorella Kendall Jenner . Inutile dire che anche l' outfit seducente dell'imprenditrice - un top trasparente e cortissimo che lasciava la lingerie in bella vista, portato sotto a una giacca in pelle bianca modello biker - non è servito a sviare l'attenzione dei follower i quali hanno commentato e chiesto dove fosse l'attore di Dune mentre lei era a ballare sotto al palco. Nessuna replica da parte della più piccola delle Kardashian né nuovi indizi tra le Stories o altrove, A proposito della sua amicizia con l'attore candidato all'Oscar la magnate del make-up resta abbottonatissima.

Di Bones and All Chalamet non è solo protagonista ma anche produttore

Bones and All è un film molto chiacchierato, anche per la presenza del cannibalismo che per il protagonista Timothée Chalamet è però solo “una metafora dei nostri traumi”

L'attore è pronto a conquistare Venezia un'altra volta e, per farlo, ha ricomposto la coppia con il regista Luca Guadagnino, che lo aveva già diretto in 'Chiamami col tuo nome'. 'Bones and All' è, nelle parole del suo protagonista: 'Una bella storia d'amore tra due giovani che si scoprono degni di essere amati'

Gli avvistamenti sospetti a Los Angeles

Che si tratti di una simpatia o di qualcosa in più (ipotesi sulla quale sono in molti a scommettere), Kylie Jenner e Timothée Chalamet sembrano intenzionati a restare nell'ombra, protetti dai vetri oscurati dell'auto di lei che la scorsa settimana è stata avvistata a Los Angeles orbitante intorno alla dimora californiana del divo di Chiamami col tuo nome. Il Suv Range Rover della Jenner è stato colto (parcheggiato) sul vialetto della villa di L.A. di Chalamet e quest'ultimo sarebbe salito sul veicolo della star dei reality per un appuntamento nel parcheggio di Tito's Tacos, incontro che avrebbe indotto la security della Jenner a lasciare un po' di privacy ai due che, probabilmente, hanno mangiato in auto per non farsi vedere insieme in pubblico.

Le congetture sono molte, gli indizi sono abbastanza ma le conferme sono meno di zero visto che né Chalamet né Jenner sembrano propensi a lasciare spazio ai media e ai fan che ora li attendono al Met Gala per spiarli su uno dei tappeti rossi più prestigiosi del mondo (anche se, al momento, non c'è la conferma da parte di nessuno dei due circa la presenza all'evento).

Alcuni giornali, vedi Us Weekly, hanno riferito le dichiarazioni di insider che hanno confermato che i due si stiano frequentando e si stiano divertendo a conoscersi, una versione che non aggiunge nulla di nuovo alle speculazioni delle ultime settimane. Poche conferme anche a proposito dell'inizio dei contatti tra i due colti a parlare in pubblico per la prima volta lo scorso gennaio, durante le sfilate di Parigi, ma per alcuni è possibile che l'attore e la star della tv fossero insieme anche a capodanno, ad Aspen, nascosti da occhi indiscreti.