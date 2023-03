Kendall Jenner, in latex rosso nel nuovo spot per i gioielli Messika

Lo spot Messika: una corsa nel cuore del deserto americano

Kendall Jenner, icona delle passerelle, e le leggendarie strade che attraversano il deserto della California, remote eppure così vive nell'immaginario collettivo del mondo intero, si fondono in una campagna pubblicitaria che racchiude l'essenza selvaggia degli Stati Uniti, quelli polverosi ma ricchi di fascino che fanno venire voglia a chiunque di saltare all'istante su una decappottabile sfidando il sole torrido e le temperature roventi.

Non si cura del sole che spacca le pietre Kendall Jenner che, per dare una prova ulteriore della sua natura di creatura bellissima e ultraterrena, si è infilata in un vestito di latex, un tubino aderente rosso fuoco, della stessa sfumatura della carrozzeria dell'automobile degli anni Sessanta, per partire in una corsa avventurosa nel cuore della sua amata California.

Kendall Jenner che è nata e cresciuta a Los Angeles ventisette anni fa e che è amante della natura più di ogni altra cosa, è abituata al deserto e al sole almeno quanto lo è all'haute couture, ai riflettori e al bagliore dei diamanti. La più conosciuta nel mondo della moda delle Kardashian è anche l'unica che, finita la stagione delle sfilate, scappa dai riflettori per ritirarsi nel suo ranch dove trascorre le giornate all'aria aperta a cavallo e con i suoi cani. L'equitazione è una delle passioni principali della figlia di Caitlyn Jenner, che le ha trasmesso una predisposizione per lo sport che non appartiene alle altre celebri sorelle. Per questa ragione la campagna Messika, firmata dal fotografo australiano Chris Colls, funziona alla perfezione. Kendall non è una semplice modella ma è una testimonial credibile: per lei una corsa in macchina nella polvere coi braccialetti e con gli anelli di diamanti è solo una cosa da fare in un giorno come un altro.