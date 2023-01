9/12 ©Getty

La retrospettiva dedicata a Karl Lagerfeld sarà un viaggio attraverso alcune delle creazioni realizzate dallo stilista per le maison dove ha lavorato nel corso della sua lunga carriera. In esposizione ci saranno, dunque, abiti e bozzetti per le maison Balmain, Patou, Chloé, Fendi e Chanel ma non mancheranno anche lavori ideati per il suo omonimo marchio. In foto, Karl Lagerfeld e Anna Wintour al Met Gala 2005

