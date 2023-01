3/15 @Courtesy Tod's

L'essenzialità per Chiapponi non si riflette tanto in uno stile timeless quanto in quello contemporaneo. Il designer sta studiando con Tod's un guardaroba composto da capi e accessori destinati a tutte le occasioni della quotidianità nel quale dettagli dal gusto assolutamente urban - come chiusure lampo, imbottiture e cappucci con coulisse - esistano in perfetta armonia

